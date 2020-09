Faltan fichajes y espíritu competitivo

El Valencia CF no pasó del empate, en Mestalla frente a la SD Huesca. Y gracias. Un equipo recién ascendido que, basado en el orden, la disciplina táctica y con mucho orgullo sacó a relucir, las vergüenzas de una plantilla que pide a gritos refuerzos. Y no solamente un par de jugadores. Esta plantilla ha perdido a ocho futbolistas, de los cuáles seis eran titulares. El problema lo sabemos todos: no existe una planificación deportiva a manos de profesionales y la que hay, no está a la altura de la institución. No hay criterio, ni estrategia, ni por lo visto en el último año, ganas de construir un proyecto acorde a un club laureado y centenario. La crisis económica a causa de la pandemia y la surrealista gestión por parte de la propiedad proyectan un futuro entre tinieblas que asusta a cualquiera. Faltan nueve días para el cierre del mercado de fichajes, el tiempo exacto para calibrar, si Peter Lim tiene el más mínimo interés en el proyecto.

Aquí puedes escuchar los goles en Tiempo de Juego.

Mientras tanto, el Valencia lleva disputadas ya tres jornadas de Liga. Una victoria, un empate y una derrota. Cuatro puntos de nueve posibles. Y en ninguno de esos partidos, el equipo ha demostrado sobre el césped ser mejor que su rival. Lo ha reconocido el propio Javi Gracia, incluyendo la victoria frente al Levante UD. Preocupante. Sobre todo, porque solo se llevan tres encuentros y ante rivales cuyos presupuestos, son inferiores al suyo.

Yunus observa cómo se marcha el balón

El Valencia no compareció o lo hizo tímidamente en Mestalla. Tan tímido que remató, en los más de 90 minutos que duró el choque, tan solo en cuatro ocasiones sobre la meta rival. Por su parte, el Huesca, disparó 17 veces. El equipo de Javi Gracia fue sometido y dominado durante buena parte del encuentro. Endeblez defensiva, pocas ayudas y sin llegar al área contraria en ningún momento con sensación de peligro. Nulos en la creación, se antojaba imposible conectar con la parte ofensiva. No propuso nada el Valencia. No hubo arrebato, ni cabalgadas, ni orgullo. Parecía que se tratase de un partido del mes de abril, todos castigados y con las cartas ya marcadas. Y no. Estamos en septiembre. Hay nuevo entrenador, que además ha demostrado que sabe de qué va esto. Hay futbolistas, menos que antes, pero los sigue habiendo para competir en Mestalla frente al Huesca. Gayà, Wass, Kondogbia, Guedes, Maxi o Gameiro. Y savia nueva que, sin todavía haber demostrado que pueda asentarse en el equipo, si que tendría que tener el ímpetu de los jóvenes por llevar esta camiseta. No hubo ni carisma, cuando se presuponía.

Guedes trata de atrapar la pelota

Tan solo la entrada de Yunus Musah sirvió para agitar a los suyos. Un par de arrancadas, encarando, queriendo, participando… para reactivar a los suyos y recordarles quién jugaba de local. Un poco de Racic y nada más. Ni Jason, ni Guillamón, ni Vallejo. Ni qué decir de Guedes. El futbolista portugués sigue deambulando por los partidos como quien pasea en familia por el cauce del río Turia. Estás pero no estás. Hace tiempo que esperamos a Guedes mientras vivimos de aquel recuerdo en su primera temporada. Y ya ha llovido desde entonces.

Faltan fichajes, falta cordura, falta sentimiento. Falta mucho para devolver la grandeza perdida a uno de los clubes más importantes del fútbol español y europeo. Y sinceramente, no sabemos qué pasará. Pero con lo que hay, el Valencia tendría que competir y mostrarse superior, en Mestalla, ante un rival que luchará por eludir el descenso. Y eso hoy, tampoco pasó.