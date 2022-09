Este Levante UD sí que es favorito

El Levante UD, con un recital en ataque y un sinfín de ocasiones, goleó este sábado al Villarreal B en el Ciutat de Valencia al imponerse por 4-1, aunque tuvo que sufrir más de la cuenta para cerrar el triunfo porque pese a que se adelantó en el primer minuto vio como el filial amarillo le empataba y no pudo decidir el choque a su favor hasta el 71 con el segundo gol.



Revolucionó el ataque Mehdi Nafti con la entrada de Soldado, De Frutos y Rober Ibáñez en el once inicial y con un nuevo sistema, el tercero de la temporada, con un claro 1-4-4-2. En el Villarreal B la novedad fue la titularidad de Rodrigo y Ojeda, pero el plan del equipo visitante se vino abajo en menos de un minuto con el gol de Soldado.



El ariete valenciano aprovechó un saque en largo del meta Cárdenas y las dudas de la defensa del Villarreal B para batir por bajo a Iker Álvarez. El asistente pitó fuera de juego, pero el VAR cambió la decisión del colegiado y dio por bueno la diana del Levante tras más de dos minutos de revisión.



En una jugada casi calcada y sólo un minuto después de sacar de centro el rival, Soldado casi anotó el 2-0. No pareció tener reacción el Villarreal B, que asumió el mando del partido pero fue incapaz de inquietar al Levante. De hecho, su primer y único disparo con cierto peligro en todo el primer tiempo fue en el minuto 44.

Soldado marcó el 1-0 y le anularon un segundo gol





Sin pasar por el centro del campo y con un juego muy vertical, el Levante intentaba ampliar su ventaja. Soldado fue el protagonista indiscutible del primer acto porque en el minuto 24 tuvo el segundo tanto, pero incomprensiblemente y a sólo dos metros de la portería remató fuera de cabeza con el meta del Villarreal B ya batido.



Y cuando acertó tras una buena asistencia de Son desde las derecha, ya al filo del descanso, el árbitro, que acababa de expulsar a Nafti por protestar, anuló su gol por un ajustado fuera de juego. El Levante pisó el acelerador viendo la debilidad del rival y Wesley estrelló en el palo un disparo con la derecha desde fuera del área ya en el descuento.



Había merecido el Levante mucho más hasta el descanso y apenas ocho minutos después de la reanudación se encontró con un golpe todavía peor. Sergio Lozano, con un magistral derechazo desde la frontal, empató el partido. Pero no estaba dispuesto el Levante a venirse abajo y respondió con tres ocasiones casi consecutivas, pero sin acierto.



Sin un dueño claro, el balón iba de área a área con mucha intención de gol. Intentó devolver el peligro el Villarreal B y Lozano, con otro derechazo magistral, rozó el 1-2 al estampar su disparo en el palo (m.61). Nafti, desde la grada, metió en el campo Cantero, Bouldini y Roger Brugué y éste último en su primera acción marcó el 2-1 con un zurdazo desde el pico del área grande (m.71).



Se calmó el Levante con el gol y sentenció con el 3-1 de Joni Montiel a falta de tres minutos para el final. El extremo chutó un poco más lejos que su compañero Brugué y todavía mejor para, con la izquierda, acariciar la escuadra del Villarreal B. Todavía hubo tiempo un cuarto gol, de Cantero tras pase de Bouldini, para firmar una más que merecida victoria del Levante, que quizás sufrió más de la cuenta para sumar su segunda victoria del curso.

Nafti fue expulsado por protestar al colegiado









Ficha técnica:



4 - Levante: Cárdenas, Son, Postigo, Vezo, Franquesa, De Frutos (Cantero, m.69), Joni Montiel (Hugo Redón, m. 90), Iborra, Rober Ibáñez (Brugué, m.69), Soldado (Bouldini, m.69) y Wesley (Pablo Martínez, m.76).



1 - Villarreal B: Iker Álvarez, Migue Leal (Carreira, m.81), Fall, De la Fuente, Tasende, Rodrigo (Pacheco, m.81), Del Moral, Sergio Lozano, Fer Niño (Arana, m.81), Ojeda (Haissem, m.87) y Diego Collado (Ontiveros, m.55).



Árbitro: López Toca (Colegio cántabro). Amonestó a los locales De Frutos, Cárdenas, Wesley, Vezo y Brugué y a los visitantes Lozano, Leal y Del Moral. Expulsado el entrenador del Levante, Mehdi Nafti, por dos amarillas por protestar en el minuto 29.



Goles: 1-0, m.1: Soldado. 1-1, m.53: Sergio Lozano. 2-1, m.71: Roger Brugué. 3-1, m.86: Joni Montiel. 4-1, m.93: Cantero.



Incidencias: quinta jornada de la temporada 22-23 en Segunda División disputada en el Ciutat de València ante 12.907 espectadores.