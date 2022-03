Este cuento parece acabado

Osasuna se llevó tres importantes puntos ante el Levante (3-1) para acariciar la permanencia de manera virtual tras un choque en el que su rival propuso muy poco sobre el verde de El Sadar y se hundió más si cabe en el último puesto de la clasificación.



El Levante salió demasiado precavido a El Sadar, una puesta en escena que choca si se mira la clasificación y las jornadas que restan de campeonato para que los hombres de Alessio Lisci traten de conseguir la permanencia. Osasuna se hizo dueño del partido, pero fueron los granotas los que avisaron primero. Morales puso un centro desde la derecha que a punto estuvo de rematar Roger de cabeza. Los visitantes quisieron hacer daño con jugadas aisladas.



Rubén García avisó con un disparo con la diestra que repelió el larguero y los locales se estiraron con el paso de los minutos, mientras que el Levante propuso un juego algo rácano. Bardhi no encontró la pelota para crear juego y su equipo lo acusó. Abusó demasiado de los balones en largo.



El descanso se acercaba y las pocas ocasiones auguraban un empate a cero, resultado que Osasuna se encargó de descartar. Chimy Ávila reventó el esférico tras un pase de Ante Budimir dentro del área y firmó el 1-0 en el minuto 44.



El Levante estaba en el alambre y Martín Cáceres deshizo las pocas ocasiones de remontar de su equipo con un fallo garrafal. El central puso el balón en juego de manera horizontal a Róber Pier, que no estuvo atento. Rubén García robó y metió un pase a Budimir, quien no falló delante del cancerbero visitante.



Los valencianos fueron una caricatura. Una pérdida en la salida de balón la recogió Darko para cruzar su disparo con gran calidad y poner el tercero en el electrónico. El Sadar estallaba viendo el positivo olfato goleador de los suyos.



Lisci movió el banquillo con la esperanza de presenciar un milagro que se antojaba lejano. Roger firmó el tanto del honor tras una cesión de Roberto Soldado en el interior del área. Era el minuto 76 y el Levante se acercaba. Finalmente, Osasuna venció ante su gente por segunda vez de manera consecutiva, algo que no conseguía desde mayo del año pasado. El Levante deberá esperar una carambola para no verse el año que viene en Segunda División.

Roger marcó el único gol del Levante UD







- Ficha técnica:



3 - Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, David García, Juan Cruz, Manu Sánchez; Torró; Chimy Ávila (Benito, m. 67), Moncayola (Oier, m. 77), Darko (Íñigo Pérez, m. 77), Rubén García (Roberto Torres, m. 77), Budimir (Kike García, m. 67).



1 - Levante: Cárdenas; Pubill (Miramón, m. 84), Róber Pier, Vezo, Cáceres (Dani Gómez, m. 62), Son (Franquesa, m. 84); Bardhi (Cantero, m. 75), Pepelu, Malsa, Morales; Roger.



Goles: 1-0, M.44: Chimy Ávila. 2-0, M.57: Budimir. 3-0, M.64: Darko Brasanac. 3-1, M.76: Roger.



Árbitro: Alberola Rojas (Comité castellano-manchego). Amonestó a Pubill, del Levante.



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima novena jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio El Sadar ante 19.429 espectadores.