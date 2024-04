Enric Carbonell: " El futuro de Valencia Basket en la Euroliga está en stand by"

La NBA ha inaugurado dos pistas de baloncesto de calle en Valencia, muy cerca de la Fonteta y de l'Alqueria, para promover el deporte de la canasta entre los jóvenes del barrio y alejarlos de los malos hábitos. Con dos leyendas europeas como Dino Radja y Sonia Vasic, que triunfaron también en Estados Unidos, como embajadores, y la presencia de la concejala de deportes, Rocío Gil, y del director general de Valencia Basket, Enric Carbonell.

Allí el dirigente taronja ha repasado dos temas de actualidad y con un horizonte incierto: futuro europeo del club y Xavi Albert. "Como ya dijo Xavi, su felicidad es la de todos. Fue una semana complicada y los resultados ayudan a refrendar un poco las decisiones. Ahora a pensar en el partido contra Partizan, que es lo que tenemos que tener en mente. ¿Qué le pedimos de aquí a final de temporada? Le seguimos pidiendo lo mismo que hace unos días, que vayamos a por la liga, acabar la fase regular lo mejor clasificados posibles, para ojalá contar cobn el factor cancha, y, a partir de ahí, vamos a ver. Tenemos que seguir siendo igual de exigentes, con las mismas ganas, de hecho, el fichaje de Alpha Kaba es con esa idea. Si pensásemos que la temporada está terminada no hubiésemos hecho ningún movimiento más. Lo que pone en valor que queremos ir hasta el final en la Liga ACB", argumentó Carbonell.

Sobre el futuro del técnico valenciano que el viernes asumió la responsabilidad de pasar de asistente a primer entrenador, se mantuvo el discurso de mirar a muy corto plazo. "Al final lo hemos dicho. La decisión que hemos tomado respecto Xavi es la comentada. Después del partido de ASVEL decidimos que había que hacer un cambio y Xavi ha entrado. A partir de ahí, como dijo el propio Xavi, pensamos en el corto y en ir, como dice el Cholo, partido a partido. Y cuando lleguemos ojalá que tengamos que tomar esa decisión (su continuidad)" explicó el director general preguntado sobre las opciones de que siga cuando acabe la temporada.

El futuro europeo es una patata caliente en la que Enric Carbonell lleva trabajando meses y meses. Como ya adelantó COPE el 14 de marzo, el club trabaja en una licencia multiaño que de derecho a entrar como socio al final de ese plazo. El escenario sigue complicándose de cara a seguir entre los mejores en la 24/25. "Al final la realidad es la que es, la Euroliga tiene 13 propietarios que tiene que tomar una decisión, y paralelamente conviven dos situaciones. Una, lo que quiera hacer a futuros, si hay ampliación de socios, si han equipos que podamos entrar comprando algún tipo de estabilidad futura. Y el corto plazo, quién jugará la temporada próxima. En la pista, el Valencia Basket ya ha demostrado que ha sido competitivo hasta la última jornada, con opciones de playoff hasta la última jornada y siendo el del viernes el único partido de toda la temporada en el que no nos jugaremos nada. La faena de despachos, la que me toca a mí, a que llevo haciendo estos dos últimos años. Adpatarnos a los cambios de contexto que ha habido, no sólo del CEO, sino el futuro, y seguir picando piedra. Poca gente en Europa tiene dudas respecto a nuestro proyecto. La semana pasada estuvo Tony Parker (leyenda NBA y presidente del ASVEL) y se quedó maravillado, con el Roig Arena, l'Alqueria y lo que tenemos pensado para el futuro. Tenemos que seguir presentando lo que somos y ojalá más pronto que tarde la Euroliga nos de estabilidad", expuso Carbonell en una de las pistas callejeras inauguradas este miércoles.

Todo hace pensar que el Valencia Basket, que este 23/24 jugó gracias a la renuncia del Gran Canaria, campeón de la Eurocup, disputará la próxima edición de la segunda competición continental. Pero Carbonell quiere luchar hasta el final la posibilidad de seguir en Euroliga. "La participación en la próxima Euroliga está en un punto de stand by. Nosotros continuamos en conversaciones, no sabemos cuándo tomarán las decisiones de cara al futuro. Desgraciadamente tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo con los propietarios pero sin tener un horizonte de cuándo van a tomar la decisión" explicó con resignación el mandatario. Como ya contó COPE hace casi un mes, abril es el mes. Pronto saldremos de dudas definitivamente, aunque disputar la Eurocup parece el paso próximo.