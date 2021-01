Empata y vuelta a las andadas

Tres remates a puerta en 94 minutos. Ese fue el pobre bagaje ofensivo del Valencia frente a un equipo, Osasuna, que no gana en Liga desde el 24 de octubre y que se presentó en Mestalla sin su pareja de centrales titular (Aridane-David García) y sin poder disponer tampoco del recambio natural para ambos (Raúl Navas). Sin embargo, Javi Gracia sí tenía motivos para sonreír en la previa. Hacía mucho tiempo que el técnico navarro no podía contar con todos sus futbolistas, a excepción de Cillessen, para conformar un once competitivo en una cita importante.

No era un partido más. El Valencia venía de encadenar tres victorias consecutivas (dos en Copa y una en Liga) y el choque frente a Osasuna se presentaba como una oportunidad única para sumar tres puntos, cerrar la primera vuelta del campeonato con mejores sensaciones y sacar una diferencia mayor respecto a la zona baja de la clasificación. Pero nada más lejos de la realidad.

Soler conduce

Es cierto, el Valencia comenzó el encuentro dominando la escena. Bien posicionado en el campo, llevando la iniciativa del juego e hilvanando jugadas con cierto peligro sobre las inmediaciones del área rojilla. Wass era el principal protagonista en la mayoría de ellas. Gracia adelantó su posición al interior y el futbolista danés, siempre comprometido con la causa, comandó las acometidas del equipo. Un dominio estéril, sin peligro para el rival, que defendía juntando líneas y esperaba un error para salir a la contra. Justo lo que sucedió para adelantarse. Ataque del Valencia, fuera de juego de Maxi Gómez y Kangin cede la pelota y se despista. Saca rápido Osasuna y en tres pases se planta en el área de Jaume. Dos disparos, dos rebotes y Calleri que no perdona.

Son detalles. Concentración, intensidad, atención. Todo aquello por lo que Kangin, talentoso como ningún otro, no termina de asentarse con ningún entrenador. Y ya van unos cuantos.

Kang In durante el partido

Tras el descanso, el Valencia regresó a la idea inicial. Dominio, circulación de balón y poca profundidad. Osasuna defendiendo por agrupación cerca de área propia y viendo el tiempo pasar. En esas, Gracia movió el árbol con los cambios. Yunus y Gameiro al campo. Y poco después, una buena combinación del norteamericano con Maxi, terminó en un centro que acabó metiéndose Unai García en propia meta. El partido le regalaba otra oportunidad al Valencia para seguir remando. Osasuna recibía un mazazo de los que te hacen tambalear. 12 partidos sin ganar y gol en contra con mucho tiempo por delante, síntomas de flaqueza y mucha artillería enfrente.

Pero no. El Valencia, lejos de apretar, destiló conformismo. Dando el punto por bueno. Otro partido sin perder, debieron pensar. Porque Yunus no lo volvió a intentar. Ni Gameiro. Ni Maxi. Ni nadie. Sí que lo hizo Osasuna, cuyo movimiento desde el banquillo dio alas a los rojillos. Calleri mandó un balón al poste y Barja tuvo un mano a mano para llevarse el encuentro. Jaume lo evitó con una buena intervención.

Gayà controla

El empate deja al Valencia con 20 puntos en la tabla. Cierra la peor primera vuelta en su historia desde que la Liga premia la victoria con tres puntos y sigue dejando muchas dudas. Al equipo, además de refuerzos, le hacen falta automatismos en el juego. Transiciones verticales a mayor velocidad, más agresividad con y sin balón y saber recuperar mejor.

La segunda vuelta, empieza como terminó la primera: con zozobra.