Dubljevic, mejor taronja para los fans de la Euroliga

Los seguidores de la Euroliga han escogido, con sus votos durante tres semanas, a Bojan Dubljevic, Fernando San Emeterio, Nando De Colo, Víctor Claver y Pau Ribas como el mejor quinteto del Valencia Basket en los últimos diez años en la máxima competición continental.

Dubljevic ha recogido el 95,40 % de los votos después de haber jugado tres temporadas en la Euroliga, y ocho en total en Valencia Basket, y además logró los títulos de la Eurocup en 2014 y 2019.

El siguiente jugador más votado ha sido el español San Emeterio, con el 90,3 por ciento de los apoyos, mientras que el francés De Colo y los españoles Claver y Pau Ribas completan el mejor quinteto inicial de la última década de Valencia Basket en Europa.

Here is how the All-Decade @valenciabasket team!@dubljevicius14 leads the way ��



