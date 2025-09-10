Diego López: "Igual que ganamos en el Bernabéu podemos ganar en Barcelona"

El extremo del Valencia Diego López aseguró que no firmaría un empate ante el Barcelona en el partido de este domingo y apuntó que pueden ganar en Barcelona de igual forma que ganaron la temporada pasada al Real Madrid en el Santiago Bernábeu.

“Siempre quiero ganar, sea el rival que sea. Sabemos que es un equipo muy difícil, con jugadores que están en un nivel increíble, pero tenemos posibilidades. Ojalá podamos ganar, vamos a luchar como siempre y daremos lo mejor de nosotros para conseguir los tres puntos o algo positivo”, destacó este martes en rueda de prensa.

En ese sentido, el asturiano reconoció que el resultado del año pasado (7-1) les dolió mucho. “Estuvimos bastante tiempo fastidiados por ese partido y el de Copa (0-5, que se jugó menos de dos semanas después de la goleada). Nos tiene que servir para salir con un puntito más de intensidad si cabe”, dijo.

Además, López, con pasado en la cantera del Barcelona, deseó que “ojalá” se rompa la racha negativa de su equipo a domicilio contra el Barcelona, a quien no gana en la ciudad condal desde 2016. Mientras, sobre el equipo dijo que no deben cometer el error de marcarse un objetivo nada más empezar.

“Un club como el Valencia siempre ha tenido esa obligación de estar arriba, pero el año pasado también empezamos la temporada con las expectativas muy altas por entrar en Europa y acabamos sufriendo mucho. Tenemos que ir partido a partido, trabajando. Hay un equipo y un cuerpo técnico que trabaja muy bien y durante la temporada se irá marcando el objetivo”, dijo.

En cuanto a su situación personal, el campeón olímpico, que marcó nueve goles y dio seis asistencias la temporada pasada, apuntó que “ojalá pueda superar esas cifras”. “Lo abarco como un objetivo más dentro de seguir mejorando. Es un reto muy bonito”, señaló.

Sobre en qué posición se siente más cómodo, el asturiano puso de relieve que “siempre en el campo”. “Puedo jugar en todas las posiciones de ataque, me da igual izquierda, derecha o media punta. En todas puedo ayudar y aportar al equipo, donde me ponga el míster daré lo mejor de mí”, explicó.

Por otro lado, López opinó que el mercado del Valencia ha sido muy bueno: “Ha llegado gente arriba que nos puede aportar mucho y son buenas noticias. Tener tanta gente de tanta calidad es bueno para que haya competencia”.

“Estamos todos contentos. Veo al equipo muy bien. Danjuma es increíble, con ese uno contra uno y ese golpeo rápido que tiene; Ramazani es eléctrico, con mucha calidad. Van a aportar muchísimo y ojalá sirva para ayudar mucho al grupo y estar en la tabla lo más alto posible”, dijo.

Diego López, que ya ha acabado su etapa con la selección española sub21, también apuntó que “uno siempre sueña con llegar a debutar con la selección española”.

“Pero queda mucho trabajo y más viendo el nivel que hay en la selección. Voy a seguir dando lo mejor para mí y ojalá algún día pueda estar en una convocatoria de la absoluta”, comentó el atacante, que ha renovado recientemente con el Valencia hasta 2029.