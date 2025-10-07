COPE
Podcasts
Segovia
Segovia

El PSOE desmiente la supresión de paradas de autobús en Segovia: "Rotundamente no"

El Congreso de los Diputados debatirá la Ley de Movilidad Sostenible el miércoles 8 octubre 

José Luis Aceves
00:00
Descargar

José Luis Aceves, diputado nacional del PSOE por Segovia

Ramón Morales

Segovia - Publicado el

2 min lectura

El diputado nacional por Segovia del Partido Socialista, José Luis Aceves, ha desmentido la información que apuntaba ayer el Partido Popular de Segovia acerca de la supresión de las paradas de autobús en 21 municipios segovianos. El diputado nacional popular, Pablo Pérez, se apoyaba en el nuevo mapa de transportes que se debatirá mañana en el Congreso de los Diputados con la Ley de Movilidad Sostenible, pero desde el Partido Socialista han asegurado que en ningún caso se plantean la eliminación del transporte por carretera en los pueblos. Aceves ha explicado lo que recoge esta ley en cuanto a las concesiones estatales de estas líneas de autobús. 

Según ha contado en COPE Aceves, a través del nuevo mapa de transportes se propone, "la posibilidad de que fueran gestionadas las líneas de bus por las comunidades autónomas, con la aportación de un total de 40 millones de euros en toda España para que las comunidades puedan llevar a cabo esta gestión". Además Aceves ha aclarado que, "aquellas comunidades autónomas que no quieran asumir esta competencia, seguiría funcionando como hasta ahora bajo la responsabilidad del Ministerio de Transportes".

"Es rotundamente falso que el proyecto de ley contemple la eliminación de paradas"

José Luis Aceves 

Aceves ha asegurado que los viajeros de estas líneas no van a notar ningún cambio si se aprueba este proyecto de ley. La modificación sería logística dado que si se aprueba y la comunidad autónoma da luz verde, tan solo habría un cambio de competencias para que lo asuma la Junta, según ha explicado el Diputado Nacional por Segovia del Partido Socialista

según el partido popular se eliminarían las paradas de estos pueblos de segovia

Según informa Pablo Pérez el Gobierno no ofrece una alternativa para la comunicación de estos municipios. Estos pueblos se verían afectados: Abades, Bernardos, Carabias, Castillejo de Mesleón, Cerezo de Arriba, Fresno de Cantespino, Fresno de la Fuente, Garcillán, Honrubia de la Cuesta, Ituero y Lama, Labajos, La Losa, Martín Miguel, Migueláñez, Navas de Oro, Navas de Riofrío, Navas de San Antonio, Ortigosa de Pestaño, Samboal, Santa María la Real de Nieva y Tolocirio.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE SEGOVIA

COPE SEGOVIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00 H | 7 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking