Las ventajas que tendrá Las Palmas en el partido frente al Granada CF y que no parecen lógicas

El Granada entrena esta semana sin sus internacionales. Astrálaga (sub 21), Luca Zidane (Argelia), Hongla (Camerún) y Rodelas (sub 21) no podrán participar en el partido que el equipo rojiblanco disputará este viernes (21 h.) ante Las Palmas. La principal dificultad de esta convocatoria está en la ausencia de los dos porteros titulares, que obligará a contar con guardametas del filial. Como viene adelantando COPE, Iker apunta a la titularidad, pese a que no juega habitualmente con el Recreativo. La circunstancia es todavía más compleja si tenemos en cuenta que el cancerbero del Juvenil, Carlos Guirao, también se ha marchado con la selección española, en este caso la sub 18. Pacheta debe contar con dos guardametas, y una posibilidad para el banquillo es el ucraniano Bogdan, aunque esto significaría dejar en situación precaria al conjunto que entrena Luis Bueno.

un cambio en el once

Con estos datos y partiendo de la victoria del pasado fin de semana, lo que se puede deducir de la filosofía que está aplicando el actual entrenador del Granada es que, salvo en la portería, repetirá alineación, puesto que en esa línea se manifestó tras vencer en Huesca y fue lo que hizo ante la Real Sociedad B. Por tanto, se puede prever que la alineación ante los canarios será la integrada por Iker; Casadesús, Óscar, Manu Lama, Diallo; Sergio Ruiz, Alemañ, Rubén Alcaraz; Álex Sola, Fayé y Jorge Pascual. La única duda volvería a estar en el delantero centro, debido a la inoperancia goleadora de Jorge Pascual, pero los minutos que disputó Bouldini tampoco mostraron un juego convincente.

condicones desfavorables

Lo que es indudable es que el encuentro se disputará en unas condiciones desfavorables para el Granada, porque a la ausencia de algún portero del primer equipo se une la imposibilidad de contar con Rodelas y Hongla, que, pese a que no están siendo titulares, pudieran aportar su concurso desde el banquillo. En el fútbol actual, las actuaciones de los jugadores que parten como suplentes terminan siendo en muchas ocasiones decisivas. Además, en el caso de Las Palmas, las convocatorias internacionales solo le han despojado del lateral Sedeño, con el que no estaba contando Luis García y que ha sido llamado por Panamá.

los cármenes parece descartado

El Granada ha ofrecido su estadio al Maracena para la disputa del partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Valencia. Sin embargo, el club metropolitano desea apurar todas las opciones para que el encuentro se juegue en su campo. Las principales dificultades son la iluminación y el terreno de juego. En este sentido, los dirigentes maraceneros ya están en contacto con una empresa que facilite la luminaria necesaria para poder disponer de las condiciones necesarias para que el encuentro se dispute en su terreno de juego, y están dispuestos a mejorar las zonas del césped natural que sean necesarias. La próxima semana se espera una visita de los técnicos de la Federación Española de Fútbol que inspeccionen las instalaciones.

el club busca una mayor participación de los aficionados

Con el objetivo de conseguir una mayor participación de los aficionados en cuestiones relacionadas con el club, el Granada ha puesto en marcha su campaña Red Granadinista. En este sentido ha difundido el siguiente comunicado:

"El Granada Club de Fútbol, dentro de su plan de acción social, pone en marcha el proyecto ‘Red Granadinista’. Se trata de un grupo de trabajo de coparticipación formado por los diferentes departamentos que componen la Oficina de Atención al Granadinista (comunicación, social, protocolo, ticketing, marketing y seguridad) y dos abonados en representación de la afición, para incentivar acciones concretas que llevará a cabo el Club.

Entre las actividades a tratar en estas reuniones se encuentran los desplazamientos organizados a partidos del Granada CF como visitante, las iniciativas en las previas de los partidos en el Estadio Nuevo Los Cármenes o diferentes actos de la Fundación Granada CF con las diversas asociaciones con las que trabaja.

En estos grupos de trabajo participarán dos abonados del Club, que se elegirán por sorteo previo y en el que se inscribirán a través de un formulario en el Área de Abonado. Asimismo, de entre los participantes en el sorteo se elegirá a tres suplentes para que, en caso de no poder contar con los titulares, exista una alternativa. El periodo de vigencia será de tres meses, por lo que, a lo largo de la temporada, los dos representantes de los abonados irán variando.

Para poder concurrir al sorteo, los abonados deberán cumplir estos requisitos: ser mayor de edad, cumplir lo establecido expresamente en el reglamento del aficionado y no pertenecer a ninguna peña o colectivo, pues estos ya cuentan con participación expresa en el grupo.

‘Red Granadinista’ se reunirá periódicamente con el fin de incentivar la participación de la masa social rojiblanca en las actividades colectivas de la entidad. Al mismo tiempo, se informará puntualmente de las conclusiones a las que se llegue tras cada encuentro del grupo de trabajo".