El día después del 6-0 ante el Barça en Paterna

El avión del Valencia CF aterrizó en Manises a las 2.00 de la madrugada procedente de Barcelona. Unas horas después de la enésima debacle de los de Mestalla ante el cuadro de Hansi Flick. Un partido en el que los de Corberán se vieron superados de principio a fin. El técnico puso el pecho en sala de prensa y asumió la responsabilidad del planteamiento. 18-1 es su balance ante los azulgranas desde que llegó al banquillo del Valencia CF. Gayà, Hugo Duro y Javi Guerra, por su parte, trasladaron la autocrítica de la propia plantilla: "Dos semanas preparando el partido, sabiendo lo que teníamos que hacer, pero luego parece que no hacemos bien lo que entrenamos", dijo el capitán.

La mañana ha amanecido hoy con Corberán llegando a primera hora a la Ciudad Deportiva. Trabajo y horas no le faltan nunca. A las 11.30h estaba programada la sesión de entrenamiento. En gimnasio y regenerativa para los titulares. En campo y compensatoria para los suplentes. Una sesión breve que ha venido acompañada de una charla de vídeo en Paterna. La habitual para analizar los errores de cada encuentro. El técnico mantiene el perfil autocrítico, pero se han tratado aspectos que el equipo no hizo bien ayer en el Johan Cruyff. La idea, como venimos contando en COPE toda la semana, era ser más directos, no complicarse la vida atrás y sacar petróleo de las segundas jugadas en ataque. No obstante, el Valencia CF brilló por su ausencia en fase ofensiva y no fue capaz de ganar duelos que llevaran el partido al campo del Barça. Tampoco estuvo bien en defensa, donde el técnico explicó ante la prensa el fallido plan de ocupar mejor el ancho del campo con la línea de cinco defensas que alineó.

Otro de los errores que se han analizado por parte del técnico es cómo el equipo se cayó en la segunda parte, especialmente después del 3-0. "Nos hemos venido abajo", dijo ayer el entrenador en sala de prensa, en un mensaje muy similar al transmitido de puertas para adentro. El Valencia CF perdió la concentración y la capacidad de respuesta, dos términos muy utilizados por Carlos Corberán en la previa del partido. No funcionó el plan que se venía trabajando durante varias semanas en Paterna, lo que generó lógica frustración tanto en la figura del entrenador como en la de los propios jugadores, dolidos por la imagen y el resultado final. Un plan que terminó de culminarse a final de la pasada semana, cuando empezó a probar con Hugo Duro arriba para acompañar a Danjuma y Diego López, en sacrificio de Ramazani.

Por la mente de equipo y cuerpo técnico pasa ya que el partido de ayer quede en un accidente. Duele, como no puede ser de otra manera, pero pretenden volver a encontrarse con la victoria ante el Athletic Club en Mestalla. Hoy el Valencia CF ha hecho la sesión regenerativa pospartido en Paterna y, como suele ser habitual, descansará mañana para volver a los entrenamientos el miérrcoles. El cuerpo técnico ha pensado durante el día de hoy en cambiar el plan de trabajo, pero finalmente ha decidido mantener el que estaba previsto desde la semana pasada, antelación con la cual suelen programarse las sesiones.