Desastre total en el Ciutat de València

El Granada impuso su ley en el Ciutat de Valéncia, donde no dio opción al Levante UD tras mostrarse superior en la primera mitad y apenas sufrir en una segunda en la que los locales despediciaron las opciones que tuvieron ante un rival que incluso volvió a marcar.



El Granada abrió el marcador en la primera ocasión de que dispuso al rematar Germán, libre de marca, un córner en el segundo palo, lo que dio al conjunto de Robert Moreno mucha confianza para maniatar al equipo local, que no encontró la forma de darle réplica. Es más, en el minuto 17 los visitantes dispusieron de una ocasión incluso más clara que la del gol en un remate cruzado de Luis Suárez que Aitor desvió en una gran parada.



No fue hasta cinco minutos después cuando el Levante dio por primera vez en el encuentro señales de peligro, pero el disparo cruzado de Soldado salió fuera. En términos generales, el Granada estuvo mejor que el conjunto local en todo el primer periodo. Forzó muchos más corners, tuvo más el balón y, en definitiva, consiguió que se jugara al ritmo que más le convenía.



Además, un falló de Clerc en una cesión al portero fue aprovechado por Luis Suárez para llevar el encuentro al descanso con clara ventaja para su equipo, aunque poco después, el VAR revisó un penalti sobre Soldado pitado por el árbitro, pero que no se lanzó porque el atacante del Levante estaba en fuera de juego.



Visto lo visto, Javier Pereira revolucionó la formación local con la entrada de Son, Vukcevic y Campaña en las posiciones de Pablo Martínez, Clerc y Franquesa y dispuso una defensa de cuatro en lugar de la de tres centrales del primer periodo. El Granada mantuvo el bloque con el objetivo de que el encuentro mantuviera la dinámica del primer periodo, no sufrir en defensa y tratar de cerrar el choque con nuevo gol.

Bardhi se lamenta tras una ocasión fallada









A pesar de que Bardhi falló una clara ocasión de gol, el Levante no daba señales claras de peligro, mientras que su rival, a base de posesiones largas y balones a los espacios, controlaba el juego. Superada la hora de juego, el fútbol del Levante mejoró, sobre todo en el centro de campo, y el equipo dispuso de un par de opciones de gol que no fructificaron.



Aunque el Levantese ostraba más compacto que en el primer periodo, el Granada no se veía agobiado y en el ecuador del segundo tiempo hizo el 0-3 en un robo de balón que aprovechó Antonio Puertas. Tras el gol y con más de veinte minutos de juego por delante, el estadio empezó a vaciarse. Ahí concluyó el encuentro que a partir de ese momento estuvo marcado tan solo por la importencia local y el manejo de la pelota del conjunto granadino.

El VAR anuló un penalti sobre Soldado en la primera parte









Ficha técnica:



0 - Levante: Aitor Fernández, De Frutos, Vezo, Duarte, Clerc, Franquesa (Son, m.46), Bardhi (Cantero, m.72), Pablo Martínez (Campaña, m.46), Malsa (Vukcevic, m.46), Soldado (Dani Gómez, m.80) y Morales.



3 - Granada: Maximiano, Quini, Víctor Díaz, Germán, Carlos Neva, Montoro (Escudero, m.71), Milla (Torrente, m.87), Rochina, Luis Suárez (Antonio Puertas, m.64), Jorge Molina (Monchu, m.71) y Soro (Bacca, m.71).



Goles: 0-1, m.7: Germán. 0-2, m.38: Luis Suárez. 0-3, m.68: Antonio Puertas



Árbitro: Sánchez Martínez (comité murciano). Amonestó po el Levante a Malsa (m.26), Bardhi (m.71), Soldado (m.79), Vukcevic (m.84) y por el Granada a Germán (m.21), Quini (m.42)



Incidencias: partido de la jornada 12 de la Liga Santander disputado en el estadio Ciutta de València ante 14.512 espectadores.