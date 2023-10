Danvila: entre las dudas y el elevado riesgo que asume

Tras la decisión de la Fundación del Levante UD de conceder más tiempo a Pepe Danvila para desarrollar su plan de viabilidad, el levantinismo se sigue haciendo preguntas. Éstas son algunas claves de una negociación que sigue en marcha.

Danvila exige más tiempo

Pepe Danvila tenía de plazo hasta el próximo lunes para depositar los 10 millones de euros a través de un préstamo participativo. Su abogado, como contó COPE la pasada semana, solicitó más tiempo y la Fundación le concedió este miércoles una prórroga hasta el 30 de noviembre.

¿Por qué quiere una prórroga?

Básicamente porque no está convencido de formalizar bajo los términos pactados en agosto una operación de mucho riesgo para él. Fuentes cercanas al consejero explican que la due diligence que está realizando en el club es clave en esta decisión. Sin embargo, Danvila, según aseguran desde su entorno, no tiene dudas y no va a cambiar su decisión: cumplirá su palabra. Pero necesita tiempo para estar seguro de una operación de esta envergadura. De hecho, está desarrollando y ajustando un nuevo plan de viabilidad de 3 y 5 años para el Levante UD.

Sin compra de acciones de la Fundación

Uno de los cambios en la propuesta de Danvila con la Fundación es que ahora se descarta la compra del cincuenta por ciento del paquete accionarial que maneja la Fundación, cuyo importe ascendía a unos 5 millones de euros.

De 10M a 20M

El importe del préstamo inicialmente convenido de 10 millones de euros se amplía hasta un máximo de 20 millones de euros, en función de las necesidades reales del Levante UD "a fijar por las partes en las próximas fechas", según el comunicado ofrecido por la Fundación. Eso sí, del comunicado desaparece la palabra 'participativo' asociada al préstamo. Cómo llegará al club la cantidad económica a partir de los 10 millones es, ahora, una incógnita. La ampliación de capital sigue encima de la mesa negociadora.

Los 10 millones 'congelados'

Como señal de garantía y para dar cierta tranquilidad al entorno, Danvila envío durante la reunión del Patronato el acta notarial de los 10 millones de euros depositados en la cuenta del Levante UD del Banco Sabadell. Sin embargo, su disposición está sujeta a la suscripción del acuerdo definitivo entre Danvila y la Fundación.

Danvila 'pone' el dinero hasta la firma del acuerdo

Al demorarse el plazo, Danvila (que como otros consejeros ya puso dinero de su bolsillo para hacer frente a algunos pagos del Levante UD) ofrece cubrir las necesidades de tesorería del club granota por el tiempo transcurrido entre el 18 de octubre y la fecha en que se suscriba el contrato definitivo. El mecanismo será mediante una póliza cubierta por Danvila a favor del club granota con la garantía de los derechos económicos de los jugadores del Levante UD "no dispuestos a favor de terceros". Es decir, aquellos futbolistas que son 100% del club.

¿Por qué ya manda Danvila?

A cambio de inyectar dinero en el club, Danvila asumía la gestión, pero hasta la fecha todavía no ha inyectado la cantidad económica y manda formalmente desde el pasado 4 de septiembre, fecha en la que se anunció la remodelación del consejo de administración granota. La explicación, dada por fuentes del Levante UD, es que el compromiso de Danvila es total.

¿Hay alternativas al plan Danvila?

Rotundamente no, explican desde la Fundación. La propuesta de Miguel Ángel Valiente (remitida el mismo miércoles a las 15:57 horas) parte de una premisa que el Patronato de la Fundación descarta: la venta del club. Y la realidad es que nadie se ha dirigido al Levante UD ni a la Fundación con un plan de viabilidad mejor que el que negocia todavía con Danvila.