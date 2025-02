Corona: "Con humildad creo que es difícil mejorar esta plantilla sin una cantidad ingente de dinero"

El director deportivo Miguel Ángel Corona ha hecho valoración después de cerrarse el mercado de fichajes de invierno. Con las llegadas de Sadiq, Aarons e Iván Jaime y las salidas de Dani Gòmez, Caufriez y Germán Valera, el ejecutivo valencianista cree que el equipo aumenta en competitividad y está convencido de que la llegada de Corberán será decisiva para la permanencia. Habla de humildad, de autocrítica, pero no ha entrado en profundidad a la hora de valorar los posibles errores con los que, sorprendentemente ha dejado una frase que dará que hablar "desde pequeño estoy familiarizado con los errores". Escuchado así y con contexto o sin el, da para debate después del balance de los mercados de fichajes desde su llegada en la temporada 2020/2021 al Valencia CF

Valoración mercado de fichajes invierno

“Empezamos este mercado con un cambio de técnico. Forma parte de esas acciones a tomar dentro de la mitad de la temporada y realizamos la contratación del LD y hemos reforzados nuestro ataque. Aunque no se consideran movimientos de mercado, esperábamos con los brazos abiertos el mejor nivel de Gayà y la llegada de Diakhaby. Siempre hablamos de la influencia que podemos tener en la plantilla y consideramos que dentro de lo que podíamos sumamos efectivos de calidad y competitividad. Estamos en un buen momento competitivo”.

Salidas de jugadores

“Están explicadas y contextualizadas las tres contrataciones que se hicieron. Consideramos que esas salidas, sumadas a lo que podíamos afrontar en el mercado nos iban a dar esa mejora y elevar la competitividad y herramientas para nuestro técnico y lo afrontamos”.

VCF Caufriez, un fichaje residual de Corona

Ficha libre

“El hecho de completar o no las 25 licencias no consideramos que sea una muestra de fortaleza o no de nuestra plantilla. Hay 10-12 equipos que han ejecutado más bajas que altas. La cantidad de licencias no define la calidad de la plantilla. No tiene relación con lo económico”.

Límite salarial

“Esto no implica al coste. Hemos estado en algunas temporadas muy lejos de cumplir nuestro FPF por una cuestión de liquidez. Hacemos autocrítica y no se corresponde nuestro FPF con la posición actual de la tabla. Hacemos autocrítica diaria. Otra cosa es que la pueda verbalizar más o menos. Pero somos muy autocríticos con la gestión que siempre realizamos”.

Esfuerzo económico con la llegada de Corberán

“Para nosotros es un gran esfuerzo lo que empezamos el 26 de diciembre con el cambio de técnico. Todo eso ha supuesto, como explicó Inma que teníamos muchas limitaciones. Esto ha supuesto un esfuerzo muy grande el acometer todas las acciones desde el 26 de diciembre que afrontamos el cambio de entrenador”.

Autocrítica

“Siempre se podrá hacer más y nosotros hacemos un análisis interno incluso con comparativas de lo que ha habido en el mercado. Ha habido algunos equipos que han cambiado licencias del ‘B’ al primer equipo. Solo ha habido un equipo que ha hecho 4 movimientos. Es muy complicado hacer salidas y entradas en invierno. Estoy seguro de que nos vamos a salvar con lo que tenemos de plantilla. No es un movimiento de mercado, pero la incorporación de Diakhaby y, sobre todo, de Gayà iba a cambiar la cara del equipo. Carlos nos ha traído una inercia muy positiva, el equipo está muy competitivo. Estoy convencido de que están capacitados, con lo que tenemos, para ser competitivos”.

VCF Sadiq es el fichaje estrella de este mercado

Ofertas por Almeida y Rafa Mir

“Ayer, desde el FC Porto, nos llaman por Javi y, a las horas, por André. La contestación fue que no entrábamos a negociar. Desde la agencia de André nos hablaron de cantidades, pero el FC Porto no la verbalizó. Nosotros les dijimos que no iba a haber negociación. En cuanto a Rafa, no quiero sonar mal, pero no entendimos que fuera contundente el interés, que pudiera acabar en propuesta y, además, tendría que haberse hecho al Sevilla FC porque no es jugador nuestro. Era sobre las 22:50 horas, fue una sola llamada, no hubo mucho más”.

Dani Gómez

“Entendemos que Mir está, completamente, recuperado, los problemas físicos de Sadiq se han reducido y más Hugo Duro, más el argumento de que estamos jugando con un solo DC. Diego también podría jugar ahí. Entendíamos que el refuerzo de Dani lo hicimos el 3 de enero con Sadiq”.

Situación en la clasificación

“Es obvio que vamos peor clasificados que otros 18 equipos y en cuanto a que podemos hacer un esfuerzo pues por ejemplo en no negociar por ningún jugador. No ayer con el FC Porto, sino desde el primer día de mercado con Mosquera, Yarek, cerramos la puerta a cualquier conversación con cualquier equipo con respecto a jugadores que están siendo importantes en nuestra plantilla. Eso es un esfuerzo. Con respecto a elevar la calidad de la plantilla, a no ser que haya una cantidad ingente de dinero, mejorar el nivel de nuestros tres centrales y, si se incorpora, Diakhaby, lo considero muy difícil. Elevar el nivel de Pepelu, de Enzo, de Javi Guerra, de nuestro delantero… es muy difícil en un mercado de enero con pocos días y sin una gran cantidad de dinero para grandes traspasos pues me parece muy difícil”.

Corberán y el mercado

“Estuvimos ayer compartiendo minuto a minuto. Veo al míster impresionante, focalizado, enérgico, optimista. Lo veo muy bien como ‘director de orquesta’. Convencido desde el 26 de diciembre. Sabe y lo ha transmitido muchas veces que va a trabajar con el grueso de la plantilla. Le veo que está haciendo y va a hacer un trabajo impresionante”.

VCF Rafa Mir se queda aunque su rol está en cuestión

Plantilla

“La satisfacción me vendrá con el final de temporada. Estoy convencidísimo de que con lo tenemos lo podemos conseguir. Gayà nos está sumando ya y Diakhaby nos está empezando a aportar. El análisis del equilibrio de la plantilla viene dado también de la capacidad económica, estrategia financiera… en verano, nuestra gran apuesta vino dado por no perder nuestra “columna vertebral. No habíamos perdido ninguno de los 12-14 jugadores que más minutos habían tenido en la competición. Hemos manejado siempre dos jugadores por puesto para una situación en la que estaba pensada para 1-4-4-2”.

¿Cuál es la autocrítica que hace usted o el club?

“La posición en la tabla es responsabilidad de todos y en la que me incluyo. Hago autocrítica, pero no voy a verbalizarla porque implica a terceros. La hago de puertas para dentro.