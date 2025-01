Corberán se lleva a Ourense a Pablo López, una de las perlas de Paterna

El Valencia CF viaja hoy a Galicia para enfrentarse esta noche al Ourense CF en los octavos de final de la Copa del Rey. Como pasó ante el Eldense, Corberán viaja con todo lo que tiene, a excepción de Mamardashvili y Rioja. El primero apenas volvió el domingo de su lesión y se le prefiere dar descanso, mientras que el segundo, que no jugó en la anterior, se queda en Paterna por unas molestias que arrastra desde el partido ante el Sevilla. Esas bajas se unen a la de Gayà, que tuvo que recibir puntos en su herida en el empeine y se prefiere que no esté esta noche. Tampoco Fran Pérez ni Rafa Mir, que siguen recuperándose de sus lesiones, al igual que Diakhaby. Thierry es la otra baja, pero no podrá volver a ser convocado aunque estuviera disponible porque su ficha se dio de baja. Max Aarons, por su parte, no viaja tras apenas un entrenamiento y Caufriez no se sube al bus por decisión técnica. El técnico de Cheste se lleva a 24 jugadores, entre ellos seis canteranos: Vicent Abril, Iker Córdoba, Rubén Iranzo, Martín Tejón, Warren Madrigal y Pablo López.

Pablo se estrena en una convocatoria oficial con el primer equipo del Valencia CF. Se trata de un habilidoso extremo izquierdo capaz de actuar en ambos costados, pero también se encuentra cómodo jugando por dentro como mediapunta. Corberán, no obstante, lo alista para jugar en el costado. Es una de las perlas de Paterna. Cumplirá 19 años el próximo mes de marzo y es un habitual de la Sub-19, que encarará también este año el Mundial Sub-20. Todo esto después de haber sido titular en el Mundial Sub-17 con España hace escasamente un año. De hecho, el club de Mestalla habló con la RFEF para que pudiera no acudir a la cita que tiene esta semana con la Sub-19, en la que también está el valencianista Raúl Jiménez.

SeFutbol Internacional con las inferiores de España

Se esperaba de él que este curso, todavía en edad juvenil, empezara a aparecer poco a poco en el Valencia Mestalla, pero ha sabido hacerse un hueco ante las bajas del filial y ha sido habitual en los esquemas de Angulo en la primera vuelta, saliendo como titular en siete ocasiones y participando en quince partidos. Un gol, el que marcó en casa ante el Sant Andreu. El domingo salió de inicio en Olot, pero el técnico asturiano tenía la consigna de cambiarle a él y a Warren Madrigal al descanso para dosificarlos de cara a la Copa. En esa línea, Tejón ni viajó a tierras catalanas pese a no ir con primer equipo a Sevilla para poder trabajar el domingo a las órdenes de Corberán. Antes de Navidades, con su zurda, Pablo López dio una fantástica asistencia a balón parado para el tanto del central Carlos Alós en Sabadell.

Pablo López llegó al Valencia CF en el verano de 2022 procedente del Levante UD a cambio de 100.000 euros. Ya era internacional con inferiores de España y se tenían grandes esperanzas depositadas sobre él. “Ellos apostaron por mí y tengo que demostrar que han hecho bien”, afirmó en Deportes COPE Valencia el propio Pablo López desde Jakarta durante la citada cita mundialista. Nacido en Murcia, su familia reside en La Manga aunque él lo hace en la residencia del Valencia CF desde que aterrizó en la Ciudad Deportiva de Paterna.

En esa misma entrevista en COPE, Pablo se describía como futbolista: "Me veo un jugador bastante rápido, con velocidad de balón y buen golpeo". Conduce con la pelota pegada al pie y ha marcado también goles de falta directa. Como desvelamos en COPE, renovó su contrato en mayo del año pasado hasta 2027, con años opcionales adicionales vinculados a primer equipo. Un primer equipo que tuvo la oportunidad de pisar en el amistoso de final de temporada pasada en Benidorm. Corberán lo ha visto en dos sesiones regenerativas y no duda en llevárselo a Ourense para la Copa del Rey.

También es la primera convocatoria con Corberán para Warren Madrigal, que ha dejado atrás ya su lesión de rodilla que le ha tenido cerca de un mes fuera. El domingo volvió con el Valencia Mestalla y anotó el gol de la victoria en Olot. El técnico viaja, por tanto, con hasta cuatro delanteros: Hugo Duro, Sadiq, Dani Gómez y el propio ariete tico. En Copa las convocatorias están limitadas a 22 futbolistas, por lo que el técnico tendrá que efectuar dos descartes.