Corberán: "LaLiga y la RFEF tienen que velar por las normas que ellos mismos fijan. Lo ocurrido no está al nivel del prestigio de esta competición"

Carlos Corberán ha comparecido ante los medios en la Ciudad Deportiva de Paterna en la previa del partidazo del domingo en el Estadio Johan Cruyff ante el FC Barcelona. El técnico ha esquivado la polémica de la designación del estadio que ha sido actualidad durante los últimos días. Valora positivamente el mercado de fichajes y tampoco ha querido mojarse con el objetivo para la temporada. No deshoja la margarita respecto a un posible cambio de sistema ante los de Flick y asegura que no hay pesadillas respecto al 12-1 que los culés infringieron en dos partidos consecutivos, Liga y Copa, la temporada pasada a los valenicianistas con el de Cheste ya en el banquillo ché.

¿Qué opina de la circunstancia de jugar en el Johan Cruyff y que se comunique solo con 5 días de antelación?

Lo primero es que está la RFEF y LALIGA son los que fijan unas normas. Ellos tienen que velar por que las normas que ellos fijan se cumplan. No nosotros. Es una situación atípica, no es normal. Lo que yo he hecho es centrarnos en lo que depende de nosotros: nosotros mismos y el rival, independientemente del campo en el que se juegue. No es normal esta situación y afecta al aficionado, lo más importante del fútbol. Cuando se supo el estadio, el Club hizo un esfuerzo en movilizarse para asegurar que 290 valencianistas podrían estar junto al equipo y eso es positivo, para nosotros es necesario. Quien fija las normas tiene que velar por ellas. Es una situación atípica y no es normal ni acorde al nivel de prestigio que debe tener esta competición.

Tras los dos resultados negativos de la temporada pasada ante el FC Barcelona, ¿cómo se afronta el partido?

Se afronta sabiendo que jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo y eso te pone en la tesitura de saber la exigencia que tiene este partido. Cuando juegas contra el FC Barcelona tu concentración tiene que ser máxima y tu capacidad de respuesta también. Si tu respuesta no es acorde a las velocidades a las que juegan, vas a sufrir. Tiene que ser máxima porque jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo.

VCF Corberán sabe que necesita un partido perfecto ante el Barça

Tras el 7-1 les puso el vídeo a los jugadores. ¿Lo ha vuelto a hacer esta semana? ¿Ha estado muy presente aquel partido en la preparación de este?

El 7-1 y el 0-5 son dos de los días más complicados que he vivido como entrenador del VCF. Después de los duros golpes que recibimos, me gustó que el equipo fue capaz de levantarse ante el RC Celta de Vigo en un partido importantísimo y ante el CD Leganés, ganando en Mestalla 2-0, lo que nos permitió seguir escalando para conseguir el objetivo. Me quedo con la entereza que tuvo el equipo para levantarse. Como en cada partido miramos las fortalezas y debilidades del rival, lo afrontamos con la entereza y la motivación necesaria.

¿Cómo están Diakhaby y André Almeida?

Diakhaby tuvo dos partidos con la selección que le han venido muy bien para coger el ritmo competitivo y Almeida ha entrenado con normalidad. Todos los efectivos están disponibles para el partido.

¿Es una falta de respeto decir que le beneficia jugar en un campo más pequeño?

Escucho poco lo que se dice, lo de hablar de un campo más pequeño es erróneo porque son las mismas que el Spotify Camp Nou (105x68) y estamos preparados y trabajando para lo importante. Los Ferran, Raphinha, Rashford, Lamine Yamal… eso está por encima de las dimensiones del campo. Estamos centrados en encontrar nuestra mejor respuesta, que es lo que nos hará ser un equipo competitivo.

¿Es un reto especial este partido ante el FC Barcelona?

Cada partido es un reto, queremos defender de la mejor forma posible la camiseta y trabajamos para eso.

¿Cuánto le influyen los partidos del año pasado y cómo puede afectar a los jugadores?

Sencillo, con ganas de competir mejor el partido de lo que lo hicimos la temporada pasada. Estamos con muchas ganas de competir de la mejor forma. El FC Barcelona es un equipo con grandes jugadores y debemos prepararnos para cualquier situación que pueda darse durante el partido.

¿Puede cambiar el sistema táctico?

Trabajamos con línea de 4 y de 5, para mí lo importante no es el sistema sino la concentración y la capacidad de respuesta que tengas ante lo que vaya a suceder en el partido.

VCF Thierry vuelve tras un año de lesión

¿Cómo está Thierry?

Si mañana termina el entrenamiento estará listo para el partido, esto es muy positivo para el VCF. Si entro en detalle en su recuperación, es un ejemplo para todos, donde todos nos debemos de mirar porque ha sido capaz de superarse ante la adversidad. Su espíritu y su compromiso es ejemplar para todos.

¿Qué cambios de actitud y tácticos hay que llevar a cabo para que no suceda lo mismo?

El año pasado jugamos con una línea de cuatro en defensa, luego cambiamos a 5 y el de Copa empezamos con la de 5. El resultado no fue bueno y eso dice que no se juega bien en función del sistema, hay cosas superiores al sistema. Eso tiene que ver con la concentración constante. El FC Barcelona antes sometía a través de pases horizontales y circulaciones, ahora con Flick tratan de dañarte en vertical, eso lo han instaurado al igual que reducir el espacio de ataque. Los partidos se juegan prácticamente en tu campo. Son aspectos que tienen que ver con el partido por encima de cualquier sistema. Hay que analizar su fase defensiva y ofensiva para ver qué respuesta requiere para competir el partido en mejores condiciones que la otra vez.

Es la primera rueda de prensa post mercado. Ahora que tiene la plantilla cerrada… ¿Es capaz de fijar un objetivo? ¿Se puede pelear por una posición europea?

Mi objetivo nunca ha cambiado: hacer el VCF más competitivo posible y ser lo más competitivos posibles en cada partido para darle la mayor de las ilusiones a la afición. Y preparar el siguiente partido. Y cuando no lo consigamos, responsabilizarse, levantarse y seguir trabajando para darle a la afición el orgullo y el sentido de pertenencia que queremos que tengan. La clasificación es una consecuencia, lo importante es la preparación y el foco en cada partido.

¿Hasta dónde le puede influir lo de la línea adelantada del FC Barcelona? ¿Le cambia algo en su forma de jugar?

Todas las formas de jugar de un rival condicionan la manera de preparar el partido. Más que condiciona, genera un tipo de partido. Cada equipo llevamos a cabo una propuesta de juego y eso condiciona el juego.

¿Cómo condiciona esta situación de jugar en el Johan Cruyff?

El rival no ha cambiado, es el FC Barcelona. La preparación la hemos hecho con absoluta normalidad focalizados en nosotros y en el rival que vamos a enfrentar.

¿Tienes mejor ataque que el año pasado?

La plantilla es diferente a la del año pasado. Hemos tenido 13 salidas y 10 jugadores que han llegado. Es una plantilla diferente. El año pasado tuvimos un buen rendimiento y eso nos permitió conseguir un buen objetivo. Este año debemos exigirnos nuestra mejor versión para defender de la mejor forma posible nuestro escudo.

¿Es injusta esta situación con el Johan Cruyff?

Para mí es atípica porque el estadio normalmente se sabe con anterioridad. Hay dos organismos que fijan unas normas y deben velar por que se cumplen. Está en ellos que se cumpla, no en nosotros. En mí está trabajar el partido y competir de la mejor manera.

¿Tiene una espina clavada con el FC Barcelona?

Son dos partidos dolorosos, a nadie le gusta perder y menos de esa manera. En su momento generó dolor y tratamos de transformarlo en rabia y motivación para demostrar que eso no representa a esta institución.

VCF El Barça fue una pesadilla para Corberán la temporada pasada

Valoración del mercado de fichajes.

Mi valoración es positiva. Estoy satisfecho acorde a las posibilidades que el Club tenía, se ha hecho un mercado bueno en este sentido.

¿Qué le aporta Thierry?

Muchas cosas. Desde ser un ejemplo en cómo ha manejado su recuperación, en no rendirse ante las dificultades, y eso es muy importante para los compañeros. Lo siguiente, es un lateral derecho con unas capacidades físicas por encima de la media, con un nivel de explosividad y velocidad muy grande y va a ser un jugador muy importante, sin duda.

Dijo Diego López que igual que se ganó en el Bernabéu se puede ganar al FC Barcelona.

Hay dos aspectos emocionales que influyen mucho en el rendimiento: la confianza y la exigencia. Que los dos estén en el máximo nivel ayuda para que el equipo rinda bien. Deben estar equilibrados o que haya un poco más de exigencia. Que el jugador llegue con niveles elevados es positivo.

¿Cómo trabajas con los delanteros, que tienen perfiles distintos a la temporada pasada?

Si comparas Sadiq, Rafa Mir y Hugo Duro con Danjuma, Hugo y Lucas, son diferentes. Estoy de acuerdo. Queremos el máximo rendimiento de cada uno en virtud de lo que es capaz de hacer y adaptar el juego a sus capacidades.

¿Jesús Vázquez tiene alguna posibilidad de jugar?

Siempre tienen posibilidades de jugar, Jesús y el resto de jugadores. Ha tenido momentos buenos, buenos partidos y un buen rendimiento. Es muy importante.