Corberán: "La insatisfacción y la autoexigencia forman parte del carácter que tenemos como equipo"

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, aseguró que no pueden valorar al Oviedo “ni por la posición en la clasificación ni por el hecho de que estuvieran en Segunda la temporada pasada” porque eso “no son indicativos de su capacidad competitiva”.

“Si nosotros no fuéramos profesionales y no analizásemos el rival, podríamos caer en el error de que el Real Oviedo es un equipo fácil. Analizamos, observamos, vemos y entendemos lo que nos van a plantear y somos conscientes de la exigencia del partido”, apuntó este sábado en la rueda de prensa previa al partido.

El técnico destacó que el rival tiene capacidad para competir y comentó que ya ha jugado contra los tres primeros equipos de LaLiga: “En el último partido demostraron una cara muy competitiva ante el Barcelona, les pusieron en dificultad y problemas. Lo hacen con una forma de defender que es algo diferente a muchos equipos. Es un equipo que trata de atacar, asociarse y desequilibrar en ataque, aunque no haya conseguido muchos goles todavía”.

En ese sentido, Corberán recordó que “es un histórico de la Primera División, vuelve con mucha ilusión y muchas ganas" y aseguró que "independientemente del rival, tenemos que tener la ambición, la ilusión y la responsabilidad de ir a por el partido. Vamos a vivir el partido desde el rigor y la exigencia, como cada partido que jugamos y como cada rival ante el que nos enfrentamos”.

“Siempre analizamos los equipos en base a lo que son capaces de generar en lo colectivo. Tienen extremos por fuera con mucha profundad, desequilibrio y son capaces de avanzar muchos metros y hacer que el ataque se desarrolle cerca de la portería. También con Santi Cazorla, con el que trabajé en Villarreal, tiene mucho nivel futbolístico, capaz de mezclar y generar juego”, expresó.

Corberán no quiso apuntar si está contento o no con lo que ha visto de su equipo en lo que lleva de temporada: “Dije que el Valencia debe evolucionar cada jornada, mi deseo es que el siguiente partido lo compitamos mejor sabiendo que el rival es distinto. Nuestro deseo es que el equipo entienda lo que tiene que hacer y sea capaz de superar la dificultad”.

“Queremos que contra un rival que de inicio nos propone algo con lo que el equipo sufrió con anterioridad, el equipo entienda y sea capaz de superar esa dificultad, porque demuestra que el equipo ha evolucionado. Es lo que valoramos y la insatisfacción y la autoexigencia forman parte del carácter que tenemos como equipo”, agregó.

Sobre la renovación de André Almeida y lo que espera del portugués expresó que “es un jugador diferente, más de juego que de jugada. Cuando está en el campo ayuda más porque se acerca a la pelota, hace que el equipo sea más asociativo y tenga más pases. Tenemos que encontrar la mezcla entre el juego y la velocidad y acabar jugadas. André nos ayuda a tener ese equilibrio y esa mezcla”.