Corberán: "El Getafe es un rival herido y eso lo hace más peligroso"

Valencia - Publicado el 09 may 2025, 14:49

Carlos Corberán ha comparecido ante los medios de comunicación en Paterna en la previa del choque ante el Getafe de José Bordalás. El técnico valencianista no cree en la relajación de sus jugadores, pero no quiere oir hablar de las posibilidades de ir a Europa la próxima temporada, una vez que el equipo ha conseguido virtualmente la permanencia. No estará Aarons en la convocatoria por unas molestias en el gemelo, pero sí Enzo Barrenechea tras superar la lesión en el tobillo izquierdo. La titularidad del argentino es la única duda en el equipo inicial, el resto parece claro por lo ensayado en el Puchades con el regreso de Almeida al ataque junto a Hugo Duro.

La posibilidad de llegar a Europa

“El equipo lleva nueve partidos sin perder y el objetivo no es matemático. Eso refleja el gran reto que hemos tenido por delante y el compromiso y profesionalidad que se ha demostrado para tener 42 puntos. Sería un error relajarse como no valorar lo mucho que ha hecho el equipo para remontar la situación”.

VCF El técnico no permite la relajación tras conseguir la permanencia

No se fía del Getafe CF

“Nunca creo que hay un buen momento para medirse a un buen rival. Es el momento en que llegan y tú llegas. Subrayo más el hecho de que un rival herido siempre puede ser un rival peligroso. Uno nunca se puede fiar del Getafe CF porque tienen un entrenador muy competitivo y una plantilla muy competitiva. Somos conscientes de la dificultad y del trabajo que tenemos que hacer para ganar. Es un equipo competitivo, la contra, el balón directo y el balón parado vamos a tener que manejarlo muy bien”.

Exigencia ante la relajación

“No hay un jugador que vista la camiseta del Valencia CF que pueda permitirse el error de relajarse nunca. Llevar el escudo que llevamos y defendemos, es exigencia siempre, cada partido. El Valencia CF va a competir siempre por cada partido. No hay nada más ambicioso que trabajar, analizar, competir cada partido por lograr los tres puntos. Mañana, tenemos un partido. Exigencia y responsabilidad máxima de cara a preparar y competir mañana”.

Planificación Temporada 25-26

“El objetivo siempre tiene que ser el de competir cada partido para lograr los tres puntos. Para que eso pase tiene que ser que cada día uno se entregue y se comprometa y viva el trabajo como se exige. Me centro en trabajar y sacar el máximo rendimiento a los futbolistas. La dirección deportiva hace también su trabajo y me permite estar a mí centrado en el mío que es esa exigencia y preparación para competir cada partido que jugamos”.

La afición vuelve a ilusionarse

“En mi presentación dije que el objetivo era que la afición recuperas la ilusión que se generase una comunión especial el día del partido donde se ve la entrega del futbolista y el compromiso y la búsqueda de la victoria. Eso hace sentir a la afición el orgullo que conlleva ser futbolista. Esa es mi mentalidad”.

El trabajo de la dirección deportiva

“La dirección deportiva trabaja en ello. Eso me permite a mí centrarme en el rendimiento de cada partido. Siempre tengo la comunicación necesaria para tomar las decisiones que beneficien al Valencia CF”.

VCF Pepelu podría repetir ante la duda de Enzo

Seguir creciendo en objetivos

“Mi mentalidad siempre ha sido de no dar nunca nada por hecho, la entrega absoluta en lo que hago, reconocer lo que venimos haciendo y ser ambiciosos para seguir avanzando y compitiendo. Me centro en mañana conseguir los tres puntos”.

Declaraciones de Rafa Benítez

“Lo respeto mucho por lo que ha hecho en su trayectoria en general y en este club. Fue un referente y ha marcado la historia de este Club”.

Gestión del vestuario

“Me gusta ver la mentalidad que veo en mis jugadores. No he visto ningún cambio desde que llegué. Veo la misma concentración, profesionalidad, entrega, ilusión, ambición y ganas. Lo veo cada día y si veo algo contrario, me molestará. Quiero seguir viendo la misma ambición y humildad”.

Recta final de la temporada

“Tenemos cuatro jornadas por delante, doce puntos en juego y veo en el equipo la ambición que deben tener de seguir trabajando y compitiendo. Sigo”.

Presencia de jugadores Academia VCF

“Las decisiones que tomo tienen que ver con las necesidades que van surgiendo. Creo que en la meritocracia. Nunca vamos a regalar nada”.