Corberán: "Nos falta un delantero centro"

El técnico del Valencia CF, Carlos Corberán, reconoció que el Getafe es un rival que llega en buena forma, pero apuntó que su equipo está mentalizado para darlo todo este viernes en Mestalla en la tercera jornada de Liga y el último partido antes del parón de selecciones.

“El Getafe ha conseguido, en dos campos complicados, ganar los dos partidos. Eso solo sucede cuando hay un buen entrenador, cuerpo técnico y buenos jugadores. Nos habla de la exigencia que va a tener el partido. Jugar contra un rival en forma solo puede aumentar esa autoexigencia”, dijo este jueves en la sala de prensa de Paterna.

En ese sentido, Corberán aseguró que ha visto al equipo con muchas ganas de que llegue el partido, porque para ellos no hay mayor satisfacción que darle una alegría a la afición. “Tenemos ganas de que el resultado sea una consecuencia de lo que hacen en el campo”, dijo.

Mientras, dijo que el sistema que empleará ante el equipo de José Bordalás no es importante: “Para mí no es importante el sistema, es importante la identidad. Analizamos cada partido previo que vamos a jugar para tratar de tomar la mejor decisión para que se vea la identidad del equipo muchas veces”.

Corberán tendrá la baja de José Luis Gayà por sanción y sobre su sustituto, Jesús Vázquez, dijo que tiene “la absoluta confianza” de que hará un buen partido. A la baja por lesión de Thierry Rendall se sumarán las bajas por molestias de André Almeida y Filip Ugrinic por una torcedura en el tobillo y un golpe, respectivamente.

Mientras, sobre Largie Ramazani dijo que, si se concreta su fichaje, su convocatoria depende de trámites burocráticos. Por otro lado, no quiso hablar de si puede haber cambios en el once como la entrada de Baptiste Santamaría.

Preguntado sobre si la incertidumbre de la salida de Christantus Uche ha sido un inconveniente para preparar el partido, aseguró que no: “Uche jugó los dos partidos previos con ellos y ha demostrado ser un jugador importantísimo. Es un jugador que ha demostrado ser de Primera y al que han querido clubes de Premier League. Cuando te enfrentas a jugadores de nivel solo puede aumentar la motivación y exigencia para dar tu mejor versión”.

“Es sencillo, trabajo el partido preparándonos a nosotros mismos. Los partidos queremos que dependan del nivel que mostramos en el campo. Independientemente de quien tengan en el banquillo o los titulares el equipo rival. Lo importante es nuestra mentalidad y deseo de hacer un gran partido”, finalizó.