Contacto Levante UD-Luis García

Si hay alguien en el Levante UD que ha creído y cree en lo que ya parece una quimera es Felipe Miñambres. Su entusiasmo por la permanencia nada más pisar el Ciutat de València se expandió rápidamente, aunque Felipe es consciente de que debe planificar el futuro. Por eso, y según ha sabido Deportes COPE Valencia, el director deportivo del Levante UD se reunió recientemente con los agentes de Luis García Plaza. Según fuentes cercanas a esa cita, el guión de la misma no estaba planificado de antemano pero el futuro del entrenador madrileño fue el asunto capital. Luis García, despedido en marzo del Real Mallorca, es uno de los entrenadores más experimentados del fútbol nacional en Segunda, con dos ascensos a sus espaldas. El primero, en 2010 con el Levante UD. Desde entonces, Luis García pertenece a la historia del club granota y, sin ninguna duda, su llegada sería vista con muy buenos ojos por parte de la hinchada levantinista.

Felipe, con el presidente en su presentación





Sin embargo, Felipe se mantuvo muy prudente en la reunión y pidió tiempo para tomar una decisión al respecto. El máximo responsable deportivo del Levante UD no quiere precipitarse y hasta que el descenso no sea matemático no piensa decidir el futuro más inmediato del equipo. Su entrenador hoy es Alessio Lisci y así se lo trasladó a los agentes de Luis García. Éstos, sin embargo, sí que tienen más prisa y así se lo comunicaron en un segundo contacto con Felipe Miñambres.

El SD Huesca, tras Luis García

Según desveló hace días COPE Huesca, el club oscense, que no seguirá con Xisco Muñoz en su banquillo, ya ha empezado a planificar la próxima temporada y quiere que Luis García Plaza sea su próximo entrenador. El madrileño ha pedido unos días para responder a la propuesta del SD Huesca y uno de los motivos es la reunión mantenida por sus agentes con el Levante UD y la posibilidad de regresar al club que le catapultó con aquel memorable asenso en 2010 y la permanencia lograda la temporada siguiente en su estreno en Primera División.

Luis García, en su etapa en el Levante UD