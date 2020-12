Colom: "Por dinero me habría quedado en València"

Primeras sensaciones tras debutar con su nuevo equipo, el Estrella Roja de Belgrado

Fue un partido duro, con el otro equipo muy fino, pero contento por poder debutar y jugar mi primer partido con mi nuevo equipo. A ver si a partir de ahora podemos ganar los siguientes partidos.

¿Habría preferido debutar contra Valencia Basket?

Era aún un poco pronto. Siempre gusta jugar contra un equipo como Valencia pero ya será más adelante. No queda mucho para la segunda vuelta y poder volver a la Fonteta. Será especial, he pasado allí año y medio, pero tengo ganas de jugar todos los días.

Ya ha debutado con Estrella Roja

¿Cómo ha vivido estos últimos meses en Valencia?

El equipo consiguió resultados buenos el año pasado, para mí no fue un mal año aunque no tuve la libertad que pensaba tener, no pudo crear para el resto de los jugadores. El entrenador no estaba por labora de dármela desde el primer día. Fue un poco extraño. Y es verdad que se me comunicó el rol que iba a tener, pero tenía un año más de contrato y ellos no querían arreglar nada de ese año y con lo que yo podía llegar a perder, pensé que podría mostrar mi valía. No ha sido así. Las cosas pasan por algo y llegó una oferta muy buena de año y medio y conseguí una salida que costó mucho más de loo que pesaba por los mensajes que transmitía el club. He hecho lo que tenía que hacer aún perdiendo parte del acuerdo.

¿Ha sido todo un tema económico?

No, si hubiera sido económico, seguiría en Valencia o habría ido a otro sitio donde me hubieran dado algo más. Era encontrar un equipo que me diera lo que yo necesitaba y el Estrella Roja lo cumplía. Poder jugar en una Liga como la ABA, en Euroliga, tener un rol bastante mas importante que el que tenía en Valencia. Y poder volver a explotar mi baloncesto.

Colom compareciendo en rueda de prensa

Su relación con Ponsarnau

Es clarísimo. Él lo ha reconocido. No he tenido el papel importante que se esperaba. Desde el primer momento no jugaba, luego pocos minutos. Soy un jugador que necesita tener muchos minutos en la pista. Es raro que no se me diera la oportunidad de explotar mis virtudes.

¿Cómo se ha portado el club con Colom?

Soy positivo. He tenido un año en el que disfrute con mis mas y mis menos. En el club me han tratado de diez. Mi familia ha estado bien. Me quedo con esas cosas. Es mejor quedarse con todo ello y más en estos tiempos.

¿Por qué Estrella Roja?

Considero a este club como muy potente. Ha habido contactos con otros equipos y otras Ligas, pero aquí puedo explotar mi rol y Belgrado es una muy buena ciudad. Quiero volver a disfrutar del baloncesto. Ya lo veremos si he acertado o no en año y medio.