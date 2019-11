Celades y Gayà coinciden: "Es una final, es vital"

El entrenador del Valencia, Albert Celades, aseguró este lunes que el encuentro de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones que les enfrenta al Lille “es vital” para sus aspiraciones en este torneo y dijo que deben mejorar mucho su actuación respecto a la que tuvieron en Francia.

“Es cierto que allí el Lille fue mejor en todo menos en el resultado (1-1) y vamos a tener un partido de mucha dificultad”, destacó Celades, quien no quiso pronunciarse sobre el marcador que prefiere para el Chelsea-Ajax, que enfrenta en Londres a los dos otros integrantes del grupo.

“Es algo que no podemos controlar. Ya veremos el resultado que sale, pero no podemos perder ni un segundo en ver qué pasa pero tenemos que estar centrados porque sabemos que es un partido vital para nosotros”, recordó.

El lateral izquierdo del Valencia, José Luis Gayà, aseguró que afrontan el encuentro de la Liga de Campeones de este martes contra el Lille “como una final porque de no ganar nos costaría muchísimo llegar a los octavos”.

“Lo preparamos como un partido fundamental y así es como vamos a entrar, lo tenemos que hacer con muchísima intensidad”, señaló este martes en una rueda de prensa.

��@jose_gaya, en directo ��



➡️ “Hay ciertas discrepancias con la directiva. Eso no se esconde pero a los jugadores no nos ayuda dentro del campo...”.



➡️ “Queremos que Mestalla sea ese campo que siempre ha sido: difícil para los rivales”.#Champions #COPE #ValenciaCF pic.twitter.com/lGILLz3l9o — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) November 4, 2019

El lateral pidió el apoyo de Mestalla para esta cita pese a que se mostró consciente de las divergencias que hay entre un sector de la afición y la propiedad del club.

“Hay ciertas discrepancias con la directiva eso es evidente pero a nosotros eso no nos ayuda. Queremos que la gente esté con nosotros los 90 minutos porque luego vamos fuera y eso se nota”, resaltó.

Gayà: "Hay que volver a la sintonía con la grada y así todo será más fácil"

“La realidad es que hay que volver a la sintonía con la grada y así todo será más fácil. Mestalla tiene que empujar y así será más fácil. Esa olla a presión siempre se lo hace muy difícil al rival, que lo notará”, añadió.

Gayà admitió que arrastran cierta irregularidad en su juego pero dijo no saber la razón. “Nos falta hacer un partido entero completo, hay veces que el cansancio influye pero no es excusa. Trabajamos para que no ocurran esos altibajos”, explicó.