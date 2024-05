Catalá, sobre el Nuevo Mestalla: "Lim está encantado con no tener fichas"

La postura del Valencia CF de Meriton

Es básicamente o fichas urbanísticas o barra libre a Meriton. Por el decreto de caducidad del instrumento ATE que hace el gobierno de Ximo Puig. Es absurdo. Ellos nos metieron en el problema. Creo que es un tema de ciudad, de consenso político. Lo que no quiere nadie es darle barra libre a Lim. Quieren que Meriton cumpla con la ciudad. Estamos más interesados que ellos. Lim está encantado con no tener fichas. Aquí se intenta ser el más populista, pero hay que pensar en la ciudad.

La estética del Nuevo Mestalla

Hemos solicitado al Valencia CF el cumplimiento del convenio del año 2005. Había una serie de requisitos: estadio de 70.000 espectadores, arquitecto de reconocido prestigio, la posible pista de atletismo... podemos estar de acuerdo si es oportuno o no lo de la pista de atletismo. Eso es lo que hay aquí, no voy a ser yo quien lo cambie. He pedido al VCF que se cumplan los compromisos con la ciudad. Sobre la cubierta, la calidad... vendrá con el proyecto de ejecución cuando lo haya.

El Mundial 2030 y València

Valencia no puede perder ninguna oportunidad. El resto de ciudades están trabajando. Ninguna tiene este embrollo que tiene València, pero no voy a precipitar ni correr ni dar ninguna ventaja al club por ser sede del Mundial. No voy a aceptar ningún chantaje. Si el VCF cumplía, ahí íbamos a estar. Ojalá lleguemos y podamos ser sede. Nos están solicitando documentación y no nos han dado ninguna fecha límite.