Cañizares: "Baraja, Layhoon y Corona sabían los deseos de Lim"

Santi Cañizares ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Valencia para analizar la actualidad del club de Mestalla tras el cierre de mercado de fichajes.

¿Qué opina del mercado de fichajes del Valencia CF?

No está acorde con la historia del club: 4º en la clasificación histórica de LaLiga. Después de muchas bajas en un equipo con muchas carencias, las altas que ha habido no compensan el número ni las necesidades del entrenador ni el deseo de la dirección deportiva. Lo triste es que la deriva no tiene indicios de cambiar en el futuro próximo. El dueño se ha dejado, no tiene mas vinculación que no sea la accionarial. Ya no lo vemos por Valencia. Se trabaja con una entidad que merece mucho más respeto, implicación y profesionalidad de lo que está aportando la gestión de Meriton en el VCF.





¿El VCF tiene peor plantilla que el año pasado?

Quiero pensar que los chicos jóvenes que debutaron y lo hicieron francamente bien, este año en su año de confirmación pueden compensar las carencias por la poca inversión. Hay otro tipo de sensaciones. Las cosas del año pasado fueron nefastas y nos llevaron a una situación límite. Nunca le vi descender, pero matematicamente había un riesgo. Creo que este año no debemos de pasar apuros. Espero que sea suficiente para competir en Primera sin estar en los tres últimos. Fíjate de lo que hablamos siendo el VCF. No hace tanto peleábamos por Eurpoa y ganábamos la Copa. Derivó la gestion en gente profesional con récord de ingresos, profesionales... Con más desinversión, el panorama a corto-medio plazo es malo. Haciendo las cosas mal te saldrá mal. Haciéndolas bien, en el fútbol, a veces salen mal a corto plazo, deberían salir bien a medio-largo. La gestión de Meriton es indefendible.

¿Qué explicación le encuentra a que Lim no haya querido invertir más allá de Pepelu y Cenk?

Lo veo desde un prisma local de Valencia y conociendo la historia del club y respetando a una afición que no para de apoyar al equipo. ¿Todo esto lo ve Lim? Si lo ve, no le importa. Hace tiempo que ha abandonado su inversión. No le habrá dado lo que buscaba. No ha podido ser el magnate de un gran club. No le da más que insatisfacción. Mucha critica de Valencia y todo el futbol español. Lo abandona como una bicicleta que te hace daño en la espalda o no funciona bien el radio. La dejo en el esquina y no me interesa. Cuando uno hace inversión quiere satisfacción y plusvalía, y no tiene ninguna de las dos cosas. Una venta ahora le dejaría en evidencia por lo que costó y tampoco puede alardear de tener un club. Tiene derivados ejecutivos que le rinden preitesía, saben que pueden ir a la calle con una persona orgullos como Peter Lim. Es un abandono a un club de futbol. Cualquier empresario con responsabilidad le gustaría estar en el VCF y pondría profesionales de un avalado prestigio. Da igual lo que pueda opinar desde el prisma deportivo y el sentimiento, es el dueño y el que toma las decisiones.





Cañizares en COPE

¿Qué balance hace de la temporada hasta ahora?

Cuando digo que no creo que estaremos entre los 3 peores equiposs, entiende lo que quiero decir. Con el ambiente de Mestalla, la camiseta del VCF y algo de talento de la plantilla debe ser suficiente. No quiere decir que sea optimista. Si mantenemos la media de puntos estaremos en zona cómoda. Espero que el equipo no entre en depresión, es mi miedo, Han sido seis puntos muy valiosos para encarar el primer mes. Hay que competir cada partido al 100%. Lo que me preocupa es el aspecto psicológico. El ganar partidos les permite jugar tranquilamente y desarrollase. Acumular derrotas les puede hacer entrar en depresión. Nos haría rendir por debajo de las posibilidades. El entrenador está para combatir eso.

¿Qué le parece que Baraja diga que no está decepcionado?

Baraja, Layhoon, Corona… Conocen desde el inicio los deseos de Lim. Han estado trabajando con los mimbres que han tenido, implorando y suplicando que esto cambiara. Cuando ha llegado al final se habrán reunido y ya lo sabían. Nadie se puede llevar las manos a la cabeza. Todo el mundo se podía imaginar un verano así. Lo que ha pasado ya lo sabían y lo han aceptado todo. Han tratado de negociar con Lim para que abriera la mano y ha abierto lo que ha querido. Nadie está decepcionado porque no ha sido sorpresa. Otra cosa es lo que nosotros quisiéramos. Pero esto no es una estrategia de la última semana .