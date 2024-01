Cañizares: “No me pareció mal el once de Baraja”

Santi Cañizares ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE Valencia para analizar la resaca de la eliminación copera ante el Celta de Rafa Benitez. El ex guardamenta valencianista cree que el clima que envolvía la previa al choque tras lograr cuatro victorias consecutivas, pudo pesar en una plantilla tan joven y en la que, por primera vez, acudía a la cita como favorito. Aún así, el comentarista COPE no cree que haya que desviar el foco en LaLiga donde todavía hay posibilidades de que este vestuario joven, traiga más alegrías a la afición valencianista.

¿Qué opina de la eliminación?

Demasiados elogios tuvo el equipo después de Cádiz. Es mejor ir de pobres que ir de ricos y hacerse ilusiones. Las ilusiones son posibles, pero jugar sin presión nos viene mejor. Sin la presión de ser mejores y tener que ganar y pasar a cuartos porque estamos en buen momento.

Prefiero ansiedad y exceso de nervios y querer ganar nada más empezar que indolencia. El VCF se encuentra un equipo muy bien planteando tácticamente con un gran entrenador al que conocemos de sobra. Creo que con un poco de suerte porque llegó menos veces como para hacer 3 goles.

Cuando ganamos las ligas intentábamos no escuchar el entorno. Se han ganado los elogios, pero es difícil gestionarlo en un grupo tan joven. Juegan mejor sin la presión de objetivos bonitos que ….

¿Qué le pareció el once?

Siempre te acuerdas del que no juega. Pero el rival hizo más cambios, sí que sacó a un equipo B. Pero él trabaja mucho la táctica, más allá del talento o la calidad del jugador. Rafa ha ganado una UEFA jugando casi toda la UEFA con todo suplentes. Aquí lo criticábamos al principio. La Copa es una competición que se suma a la liga y estas en la obligación de hacer algún cambio y manejar a los 16-17 que tienes en mente para el domingo que jueguen en Copa. No me parece mal el once.

¿Demasiadas rotaciones, quizás?

Jugó Yarek no estuvo bien, estuvo blando en algunos lances, pero tiene que aprender. Pero cómo no va a tener que aprender tan joven. Jugó Javi Guerra que es titular. Jugó Fran Pérez tiene que mejorar y aprender a elegir situaciones mejores sobre el césped. Jugó Alberto Mari que si no se hubiera lesionado estoy seguro que habría jugado más. Tiene gol, genera problemas, aprovecha oportunidades. Son gente que está en dinámica de poder jugar cada partido. Me parece una alineación correcta. Participan 16-17 jugadores que perfectamente han sido titulares. Ahí no le veo crítica ninguna al entrenador.

La titularidad de Jaume

Jugó Jaume que es el portero de la Copa porque estoy convencido que se lo gana en el día a día en Paterna. Si está en la plantilla es porque lo puedes utilizar. Otra cosa es el debate de si tiene nivel para estar en la plantilla del Valencia CF. Ese sería otro debate. Ese planteamiento se puede aceptar y yo lo podría discutir. Pero estando en la plantilla como está, el segundo portero tiene que tener la confianza por parte del club y el talento suficiente para disputar una Copa. Si no lo creyera así el entrenador, no podría estar en la plantilla. No puedes estar sujeto toda una temporada a expensas de que tu primer portero no se lesione, eso no puede ser. No es una locura que tu segundo portero participe porque en cualquier momento de la temporada puedes necesitarlo.