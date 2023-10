Cañizares: "Lim ha estado muy cómodo para todas las fechorías que ha hecho"

Santi Cañizares pasa revista a la actualidad deportiva y social del Valencia CF en Deportes COPE Valencia

Peores números que el VCF de Gattuso

Estoy preocupado desde el principio. Más allá de si se gana o si se pierde. Si se gana es un alivio. Siempre tengo una frase: no hay entidad que soporte una mala gestión durante muchos años. Su gestión ha sido muy deficiente salvo cuando la derivó en Mateu Alemany.

¿Es la peor plantilla del Valencia CF desde que tiene memoria?

No lo sé. No se merecen esas comparaciones. Los muchachos lo están dando todo. Todos mejorarían con 2-3 de experiencia en Primera en base a cesiones. Lo que está claro es que es tremendo que haya más nivel en los chicos que vienen de jugar en Segunda RFEF que en fichajes que ha hecho el club en los últimos años. Los chicos juegan por encima de futbolistas que han costado dinero y se han tenido que ir porque no han dado el rendimiento. Es una plantilla corta y con carencias, no es fácil ganar. Pero si el entrenador no se queja y se centra en sacar rendimiento, pues adelante. Además de esto, yo creo que es oportuno denunciar los que pasa en el día a día porque es un vilipendio para el VCF. La imagen que estamos dando es muy pobre, más allá de que estemos dormidos aquí.

¿Qué rescata en lo futbolístico?

Si armas un equipo con cuatro centrales y cinco centrocampistas y tengo que no cometer errores, a lo mejor no tengo el talento para competir de tú a tú. Pero si metes eso al menos vamos a proteger bien al área y que el Betis no remate franco. Si te hacen dos goles en jugadas a balón parado el entrenador se decepciona. Hubo carencias a nivel defensivo y, más allá de que te puedan superar por banda porque los laterales eran centrales, la afluencia en el área de jugadores del VCF no debe permitir remates. Cuando pendes de un hilo, sólo tenía la virtud de defender bien el once en el campo del Betis, cuando falla eso te queda muy poco. Fran Pérez también estaba tocado. Si es de los pocos que aporta ofensivamente, uno de ellos ya está con la lengua fuera… Luego miras al banquillo y te da lo que te da. Había lo que había por planificación, pero también por incidencias. Nos ha costado mucho jugar tres partidos en una semana.

¿Qué culpa tiene la preparación física?

Creo que el infortunio se puede asignar a las lesiones traumáticas, pero las musculares hay muhchos factores. Lo primero el futbolista, su salud y su preparación. Luego los cuidados a nivel fisioterapéutico, médico y la carga de trabajo de cada entrenamiento. Cuando un equipo se le disparan las lesiones musculares algo no se está haciendo bien. El inicio de temporada nos avisa que no solo está muy justito de efectivos, y que los que están no están del todo enteros. Tenemos más lesiones que equipos que están disputando Champions y Europa League. Eso también es responsabilidad del organigrama del club, pero ahí desconozco quién ha elegido, quién toma esas decisiones. Pero si juzgo al VCF por los tomadores de deciones, me entran dudas.

Las palabras de Corona de que Guerra no está en venta. ¿qué le parecen?

Se me pasa por la cabeza que Guerra es un jugador con mucha proyección, que llama mucho la atención en España y está en la prevista de España. Si no es ahora será mas adelante. Lo que diga Corona, todos sabemos que no tiene mando dentro del club. Es bastante intrascendente lo que diga. Llama la atenicln un jugador así porque no hay tantos con talento. Si sigue así, va a estar en la agenda de muchos clubes. Corona no me tranquiliza en absoluto porque no tiene mando. No sé si por suerte o por desgracia. Por suerte porque no tiene experiencia y no ha hecho ningún proyecto. Por desgracia porque igaual el que las toma tiene menos capacidad incluso que Corona.

| Entrevista @DepCOPEValencia | ??



???@mjosecatala en @MediodiaCOPE



??? “Hemos hablado con todos los grupos políticos. No estoy para favorecer a Lim, ni a Lim ni a nadie”



?? “Voy a cumplir la ley. Lim no va a tener conmigo ninguna ventaja” pic.twitter.com/CsUtcW7zof — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) October 4, 2023

La idea de Queralt de transformar el sentimiento en dinero, ¿romanticismo o realidad?

Agradezco que cualquier persona se preocupe y se tome tiempo y trabajo en buscar una solución para que Lim se vaya bien lejos. Prefiero que existan altanrtivas. Pero esto es una empresa de Lim y él pone precio a sus acciones, no cualquier otro. Si yo no quiero vender mi casa, puedes poner tú el precio que te dé la gana. Lim en ningún momento, me consta, ha intentando, pensado o puesto en venta el VCF. Si el propietario no quiere vender, que más da 112 que 1.200.

Veo tan lejos esa posibilidad. Mre gustaría que el VCF volviera a manos de los valenciansitas en algún porcentaje de accionariado con algo plural, pero no le veo ningún color porque no ha escuchado decir nada a Lim al respecto. Ojalá mañana hagamos un especial que diga que Lim dice "si juntais dinero, vendo". Veo más fácil que algún día por algún motivo que no tenga que ver con el club (jubilación, malestar…) quiera vender y atienda ofertas. No han pasado ninguna de las dos cosas. Hay que tratar de incomodar permanentemente la presencia de Meriton en Valencia. No digo violencia. Meriton ha conseguido que no pase nada y haya resignación. Para que esté incomodo. El primero que tiene que hablar son las instituciones.

La alcaldesa ha dicho en COPE que ha hablado con todos y no va hacer concesiones a Lim

Si va a escuchar a todo el mundo y quiere escucharme a mí, hay que incomodar a Lim. No es un experimento, ya tenemos experiencia de varios años y ha faltado a compromisos y nos ha mentido. Tiene que ser una presencia no grata. Si me hablar de convenios, de ley.. ella es alcaldesa y yo futbolista. Lim ha estado muy cómodo aquí para todas las fechorías que ha hecho. Si lo hubieran hecho Llorente o Tuzón no sé que habría sido de ellos.