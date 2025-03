Cañizares: "Corberán ha detenido la caída y ya no hacemos fútbol de descenso"

Santi Cañizares ha sido hoy protagonista en Deportes COPE Valencia para analizar la situación actual del Valencia CF a falta de diez jornadas para el final del campeonato y con el equipo un punto por encima de los puestos de descenso.

¿Cómo ve al equipo?

Corberan ha conseguido detener la caída y además hacer un fútbol que no es de un equipo de descenso, tampoco el puntaje. Pero somos acróbatas que estamos jugando sin red. Ha sido tan mala la temporada, que no podemos ni siquiera asomar la cabeza. El Mallorca te ha creado problemas siempre y luego viene la visita al Bernabeu. Estamos jugando mejor, hay que ganar y si no, puntuar, y si no se puntúa no perder la confianza. A falta de diez jornadas estamos mejor que los rivales y nos invita a pensar en positivo.

¿Qué opina de Corberán?

El juicio de valor más importante sobre Corberán es que estamos tranquilos, que tenemos un entrenador de fútbol. El entrenador ahora no es un problema. Hay que acordarse de dónde venimos. No es que Baraja tuviera la culpa, pero el equipo se le había ido de las manos. Ahora tenemos un entrenador que ha recuperado el vestuario. El Valencia CF tiene un muy buen equipo comparado con todos los rivales del descenso. Solo había que tratar de convencer a los jugadores de su nivel. Y eso es lo que creo que ha sucedido con Corberán. Está haciendo lo lógico y lo normal de un entrenador. Para saber si es muy bueno, hay que esperar a que tengan su pretemporada, su verano de reflexión y de toma de decisiones y luego ya puedes valorar lo que pase a partir de entonces. Pero si la gestión del club sigue siendo la misma, lo tendrá difícil. Solo nos queda esperar que o venda sus acciones o se decida a poner profesionales en el tema deportivo.

¿Pagaría 9'5 millones de euros por Sadiq?

Apostaría por Sadiq sin ninguna duda. Ha tenido que venir al Valencia CF a demostrar que está sano de la rodilla, pero siempre ha sido un gran futbolista. Se ha hecho fundamental en este equipo. Tiene las características de un delantero que es imprescindible para cualquier equipo.

¿Entiende que se cuestionara la continuidad bajo palos de Mamardashvili?

Aquí hemos sido siempre de quemar la falla. Me pasó a mí. Si tienes un error, vete protegiéndote. En temporadas que gané el Zamora, estuve también discutido. Yo prefiero el criterio de los profesionales que son los que entienden que a lo largo de una temporada todos tienen altibajos en su rendimiento. Decidir darle confianza a Mamardashvili tras sus errores, es lo lógico porque seguro que te dará puntos en el tramo en el que te la estás jugando. Está dando mucho más de lo que nos quita. Otros años nos ha dado todo sin quitarnos nada, pero sigue siendo una garantía. Hay que confiar en el talento y protegerlo y lo normal es que el talento te acabe marcando diferencias.