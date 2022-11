Calleja: “No me fío de Las Palmas”

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, explicó este sábado que no se considera el favorito en el partido del domingo ante la UD Las Palmas ya que es el conjunto canario el que está por delante en la clasificación.

“Estoy convencido de que Las Palmas nos va a hacer sufrir y está por delante nuestro. La clasificación no dice que nosotros somos los favoritos. No me fío mucho de ellos, será un partido de tú a tú y los dos vamos a proponer fútbol combativo e intentar tener el balón y si conseguimos que Las Palmas lo tenga el menor tiempo posible tendremos bastante ganado”, agregó.

El entrenador del Levante UD comentó que Las Palmas es “uno de los rivales más difíciles de la categoría” y que practica “un muy buen fútbol”.“Estamos muy motivados, nos tomamos todos los partidos igual y sabemos la dificultad que es jugar contra Las Palmas, el fútbol que practica y lo bien trabajado que está pero no hemos hecho nada especial”, añadió. Sin embargo, Calleja subrayó que sólo se fijan en ellos mismos. “Nos fijamos en nosotros y en nuestra mejora y cada partido es distinto y tiene detalles”, finalizó.

El defensa uruguayo Marcelo Saracchi está en la convocatoria para enfrentarse este domingo a la UD Las Palmas tras superar una lesión en el hombro, mientras que el marroquí Mohamed Bouldini no jugará por sanción. Saracchi se lesionó en el partido celebrado el pasado 16 de octubre ante el Leganés al sufrir una lesión compleja en los músculos subescapular e infraespinoso del hombro derecho y ahora regresa a la convocatoria del técnico Javi Calleja. Mientras, el belga Charly Musonda y el alemán Shkodran Mustafi causan baja por lesión.



La lista completa es la formada por: Cárdenas, Femenías, Son, Franquesa, Róber Pier, Ruben Vezo, Postigo, Álex Muñoz, Saracchi, Marc Pubill, Pablo Martínez, Pepelu, Iborra, R. Brugué, De Frutos, Rober Ibáñez, Joni Montiel, Campaña, Wesley, Soldado y Cantero.

El equipo se ha entrenado por última vez en el Ciutat de València