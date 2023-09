Calleja: “Estoy muy contento, queda una plantilla compensada”

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, comentó este viernes que está “muy contento” con la plantilla que han confeccionado porque combina jugadores jóvenes y otros con experiencia y que en su opinión es “compensada”.



“Estoy muy contento con la confección de la plantilla, tenemos jugadores jóvenes, otros que conocen la categoría, con ilusión, hambre y ganas. Queda una plantilla compensada y podemos dar muchas alegrías a nuestra afición”, dijo a los medios de comunicación.



Sin embargo, Calle admitió que la defensa es la línea en la que hay “menor número de jugadores”, pero destacó la polivalencia de futbolistas como Vezo o Álex Muñoz y comentó que confía en defensas del filial como Cortina, Jiménez o Xavi Grande.

El entrenador del Levante, eso sí, confesó que no sabe si hasta el final del mercado puede haber “alguna sorpresa” porque en su equipo hay jugadores “apetecibles” y sobre el interés del Valencia CF, como desveló COPE, por Dani Gómez dijo que “si le quiere otro club hay una cláusula”.



Calleja, además, se mostró muy crítico con el hecho de que el mercado esté abierto con la competición ya en marcha. “Creo que deberíamos darle una vuelta a esta situación, es incómodo estar jugando con esa incertidumbre. No es bueno para ningún club”, afirmó.



“Es difícil durante la pretemporada hacer equipo y que se empiece a tener un sentimiento de pertenencia. Cuando empieza LaLiga y ves que hay jugadores más pendientes de salir que quedarse trabajar no es fácil”, insistió.



Además, el entrenador madrileño se mostró encantado por poder contar con Rubén Vezo. “Estando a su nivel puede ser el mejor central de la categoría. Es un futbolista de Primera”, resumió.