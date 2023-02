Calleja: "El equipo me da seguridad y no baja el listón"

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, explicó este viernes que está muy satisfecho con el rendimiento de su equipo porque le da "seguridad" y porque "nunca baja el listón" ni siquiera en los entrenamientos. "Sabemos la situación que estamos viviendo, no nos obsesiona. Sería muy bonito conseguir la cuarta victoria seguida. El equipo me da seguridad cada vez que juega un partido fuera de casa, no baja el listón y compite bien en cualquier campo", dijo en la rueda de prensa previa al partido del sábado ante la Ponferradina en El Toralín.



"Me llena de orgullo el trabajo y la implicación de los jugadores, el hambre y el carácter. Cuando veo las ganas que tienen de crecer en todos los aspectos y de conseguir el objetivo, me voy a casa muy contento con lo que veo cada día", dijo. Sin embargo, Calleja recordó que "queda mucho por delante" e insistió en que deben mantener los pies en el suelo. "No te puedes relajar, va a ser muy largo y no podemos confiarnos ni dejar de hacer lo que nos está dando resultados", subrayó.



Sobre el rival del sábado, Calleja destacó que conoce al técnico de la Ponferradina, David Gallego, por haberse enfrentado en categorías inferiores, y recalcó que les "ha dado una identidad muy clara". "Es un equipo que del centro del campo hacia delante tiene grandes jugadores que en cualquier momento hacen daño al rival. No me fio en absoluto ni de la clasificación, ni de si llevan cinco partidos sin ganar. Relajaciones y confianzas, ninguna”, añadió.



Además, el entrenador del Levante UD no quiso profundizar sobre la crisis deportiva y social que vive el Valencia. "No me toca hablar. Bastante tenemos de puertas para adentro como para hablar de los demás. Ellos son los que viven su día a día, tienen la solución y tienen que afrontar esas dificultades", indicó.





