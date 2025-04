Calero: “No quiero oír a nadie decir que esto está hecho y fácil”

El entrenador del Levante UD, Julián Calero, insistió este jueves, antes de enfrentarse el sábado al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, que es el momento de ser prudente y que no quiere escuchar a nadie en el entorno decir que el ascenso “está hecho y fácil”.

“Tengo cicatrices (del fútbol) por todos los lados, eso te hace ser prudente y creo que esa prudencia es buena. No tengo miedo a decir lo que siento pero en este momento es necesario ser prudente. No quiero oír a nadie decir que esto está hecho y fácil. Se trata de la prudencia bien conjugada con ambición y confianza”, dijo a los medios en rueda de prensa.

“Tenemos que ir en la misma línea que hasta ahora. No hay ni un solo partido que no hayamos competido. No nos va a sobrar nada porque vamos al límite”, añadió el entrenador del Levante.

Calero destacó, sin embargo, el compromiso del equipo en estas últimas seis jornadas que restan para el final del campeonato, a las que el Levante llega en la segunda plaza a solo un punto del líder, que es el Elche.

“La capacidad y calidad humana de mis jugadores es espectacular. Es fácil estar feliz cuando juego y ser un cardo cuando no juego. Ellos saben su rol y ven las posibilidades de jugar y hemos sido claros: o eres buen compañero y trabajas para el grupo o no tienes espacio en este equipo”, comentó.

Sobre el partido del sábado en Oviedo, el entrenador madrileño subrayó la “cantidad y calidad tremenda” de jugadores que militante en el rival, que es séptimo clasificado de LaLiga Hypermotion con siete puntos menos que el Levante.

“Desde el cambio de entrenador han retomado una forma nueva. Es una afición que aprieta, será muy difícil, es un equipo peligroso. Casi podemos hablar de finales porque son partidos muy trascendentes. Ellos han venido escalando y están en un buen momento”, afirmó.

“Hay una tarta y todos queremos coger el trozo grande. Vamos con respeto pero sin ningún tipo de miedo. No vamos a elegir dónde sacar los puntos, hay que sacar muchos para optar a todo. Vamos a intentar sacar todo lo que podamos en Oviedo. Hay que ir despacito y estar centrados en Oviedo y no en qué va a venir después, porque eso te distrae muchísimo”, remarcó.

Además, Calero admitió que el defensor Unai Elgezabal es seria duda por una leve lesión en el gemelo de la pierna derecha y que, sin embargo, espera contar con Ángel Algobia, que se ha perdido los cuatro últimos partidos por una lesión en el recto femoral de la pierna derecha.