“Calero es un motivador nato y más allá de gustos futbolísticos consigue resultados”

Los inicios de Julián Calero

El Navalcarnero era un equipo de perfil bajo en Segunda B y nos quedamos cerca de playoff gracias en parte al trabajo de Calero y su cuerpo técnico durante toda la temporada muy por encima de las expectativas. Es un entrenador que más allá de gustos futbolísticos consigue resultados.

Sergio Segura, que esta temporada ha jugado en el Guadalajara, coincidió con Calero en el Navalcarnero









El estilo de Calero

Me parece un entrenador que sabe sacar el máximo provecho al equipo, se adapta a lo que tiene y sabe contrarrestar los activos del rival. Se puede decir que es un entrenador defensivo, no se puede esperar a lo que hace Guardiola, es más perfil Simeone, con un 1-4-4-2 o un 1-5-4-1 y utiliza el contragolpe, es difícil meterle gol y usa el balón parado. La gente se identificará con lo que él y el equipo transmita. El Levante UD va a competir cada uno de los partidos y no va a dejar escapar ningún punto.

El Calero fuera del césped

Es exactamente igual que en sala de prensa. Una de sus virtudes es la capacidad que tiene de transmitir el mensaje al jugador y convencerlo. Hay muchos entrenadores que usan mucho la palabrería y palabras que no se entienden y Julián no es así, sus palabras son claras. Teníamos un equipo bastante humilde en Segunda B, con uno de los presupuestos más bajos y nos decía antes de los partidos que cogeríamos las lanzas, los cuchilllos o lo que tuviésemos y nos iríamos con el caballo como pudiésemos a jugar contra la Ponferradina, que era un equipo con gente ganando más de 100.000 euros al año… equipos que eran transatlánticos como él dice. Me parece un motivador nato y que tiene preparado para el partido con el cuchillo entre los dientes. Siendo lunes o martes ya te inyectaba la mentalidad de cara al partido del fin de semana.

¿Se adaptará al Levante UD?

Me gusta Calero y el perfil de entrenador y resultados va a tener, pero contrasta un poco con la ambición que tiene la afición del Levante UD. Sigo al Levante UD y su afición es exigente por la cantidad de temporadas que ha estado en Primera, pero lo difícil es que el aficionado acepte la realidad del club que no es la misma de temporadas atrás y no plantear como objetivo el ascenso directo cuando el club está sufriendo. Para mí han fichado un entrenador acorde a ese contexto. Va a ir bien pero la gente tiene que tener paciencia.