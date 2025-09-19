Calero: "Si en la jornada quinta estamos con finales, mal vamos"

El entrenador del Levante, Julián Calero, aseguró este viernes que para ellos es “importante” el partido del sábado en Girona porque todavía no han ganado pero descartó que sea una final cuando se va a disputar la quinta jornada del campeonato.

“Si en la jornada quinta estamos con finales, mal vamos. No es una final pero es importante porque tenemos un punto. Pase lo que pase ni vamos a bajar ni nos vamos a salvar en la quinta jornada. Yo diría que un poquito de calma”, dijo Calero en la rueda de prensa previa al partido.

“Tenemos que competir bien cada día porque es la única forma de igualar a nuestros rivales y competir a día de hoy. No podemos bajar los brazos”, añadió.

Calero negó que su equipo tenga ansiedad ni presión por no haber ganado todavía y subrayó que lo que tienen es “ganas” de sumar su primer triunfo.

“Hasta que logras ese primer golpe encima de la mesa tienes la sensación de que todo va a ser difícil y te va a costar más que a los demás”, afirmó

“La presión tiene que ser algo con lo que convivir. La presión es un privilegio en la vida de un deportista. Cuanto más presión tengas más arriba estás y más te estás jugando. Si no la asimilas es que te va a poder, hay que aprender a convivir con las circunstancias del fútbol que son de presión constante”, añadió.

El entrenador del Levante también comentó que uno de los objetivos del club es la renovación de Carlos Álvarez, que acaba contrato en 2027 y que fue pretendido por el Benfica el pasado mes de agosto.

“Entendemos que será complicado porque tiene un valor de mercado y el club va a intentar renovarle por todos los medios. Logramos que se quedara para esta temporada y a partir de ahí ya veremos, hago pocos planes a medio plazo”, afirmó.

Sobre el Girona, Calero declaró: "Su objetivo es competir bien, me espero un Girona que intente ser dueño del partido, defender lejos del campo propio, que es ordenado y trabajado y que hace cosas de nivel alto. Es un equipo que no va a estar abajo. Que lo normal es que cuando empiece a arrancar esté como estos años atrás, tiene jugadores de un nivel muy alto”.