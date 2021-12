Bordalás: "Vamos a pelear la Copa para llegar lo más lejos posible"

José Bordalás ha comparecido en la previa del estreno para el Valencia CF en la Copa del Rey. El técnico no ha escondido su voluntad de competir hasta el final en esta competición que le gusta especialmente. Por eso alerta a sus futbolistas de los problemas de relajación cuando un equipo se enfrenta a uno de inferior categoría como es el caso de mañana, con el CD Utrillas de la Preferente turolense. El césped sintético, las reducidas dimensiones y el frio, no deben ser excusa para competir y sacar a relucir la diferencia de calidad entre una plantilla y otra.

Lesión de Paulista

“El tema de Gabi, sabemos que sigue lesionado y que se están buscando opiniones. Se sabe la lesión que tiene y ahora a recuperarlo lo antes posible porque es importantísimo”.

Rotaciones en la Copa

“Le doy mucha importancia a la copa, a mí me gusta mucho y vamos a poner todo el interés del mundo en llegar lo más lejos posible. Algunos jugadores van a descansar, hay algunos que no van a poder estar en Balaídos por sanción y hay que equilibrar el equipo”.

Vallejo espera su oportunidad en el onceVCF





Oportunidades

“Oportunidades son todas, mañana es un rival de menor categoría, pero tenemos que competir a nuestro mejor nivel. El equipo no estará acostumbrado a las dimensiones, al césped... pero hay que acostumbrarnos en el minuto cero”.

Portería

“No es un marrón, al final soy entrenador y tomo decisiones, va a jugar un portero que no lo hace en liga, descansará Jasper. Los otros tres tienen posibilidades. Mañana decidiremos. Están trabajando los tres, bien”.

Cillessen cederá su puesto en la CopaVCF

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Preocupación por la relajación

“Tenemos que competir al máximo nivel, todos los años vemos sorpresas y no podemos confiarnos. Para los chicos del Utrillas es el partido de su vida, algo histórico y van a dar un extra. Tenemos que igualar ese extra o superarlo. A partir de ahí, tiene que salir la diferencia de calidad de una plantilla y otra, pero siempre desde el competir al máximo desde el minuto cero”.

Viaje de Anil Murthy a Singapur

“Estaba previsto, pero por el incremento de los casos positivos de contagio se tomó la decisión de aplazarlo y el presidente ha tenido que ir por asuntos personales y profesionales. Vamos a tener pronto una reunión telemática para ponernos al día. Nos emplazamos en diciembre y en breve seguro que la tenemos”.

Peso de la cantera en Copa del Rey

“Solo pueden participar tres jugadores con ficha de filial durante el partido, así que no nos permiten tener más, eso lo debemos controlar, no podemos afrontar esta competición pensando que con el filial es suficiente para pasar, no podemos dejarles esa responsabilidad a los chicos. Oportunidades son todas, mañana es un rival de menor categoría, pero tenemos que competir a nuestro mejor nivel. El equipo no estará acostumbrado a las dimensiones, al césped... pero hay que acostumbrarnos en el minuto cero”.

Pedro Alemañ podría debutar con el primer equipoVCF





Recaídas en las lesiones

“A los entrenadores nos preocupa no tener a todos los jugadores de la plantilla y que haya recaídas, al final es el club el que les tiene que trasladar la información de las lesiones. No soy la persona ni el experto en lesiones. Las recaídas son situaciones que te dan, no podemos decir los motivos, hay recaídas que no podemos controlar, no puedo dar más dato”.

Centrales del filial

“La proyección son opiniones, cada uno depende de las necesidades se apuesta por uno o por otro, Mosquera a mi me gusta mucho, pero se lesionó y podría haber incluso debutado en LaLiga. Todos tienen buenas condiciones, pero depende del partido. Mañana vamos a un campo pequeño, juegan muy directo, su delantero es muy fuerte... Iranzo también ha entrenado con nosotros”.

Nieve y frio en Utrillas

“Me preocupa que compitamos, no podemos lamentarnos. Campo sintético, reducido, climatología adversa en cuánto va a hacer frío, pero eso también nos va a pasar en Vigo, no me preocupa en exceso. Vamos a hacer el viaje en autobús y hay algunos que se van a ahorrar el viaje y vendrán aquí a hacer trabajos alternativos y de recuperación”.

Jugar el 31 de diciembre

"Creo que en algún medio vi que el Valencia CF es el que menos días disponía de descanso. No me parece lo más justo y estoy convencido de que habrá alguna modificación. Tendríamos menos días para preparar los partidos. Pude hablar con el presidente ayer y estábamos de acuerdo en que debíamos solicitar un cambio para no vernos perjudicados en este sentido. No es justo para el Valencia CF".