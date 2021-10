Bordalás vacía la enfermería

El Valencia CF retomará la liga con la visita al Barça de Ronald Koeman. Lo hará después de encadenar cuatro partidos sin ganar en los que ha conseguido sólo dos puntos de los doce en juego. El parón por los compromisos internaciones ha supuesto un tiempo muerto para resetear y, de paso, recuperar efectivos que llegarán como regalo de reyes adelantado. Cuatro futbolistas de golpe regresarán al equipo. Cuatro titulares en el inicio de la temporada.

Cheryshev fue el primero en caer. El extremo ruso se lesionó en la rodilla izquierda en un lance del partido ante Osasuna en Pamplona.Gayá se lesionó en los isquiotibiales en la sesión previa al choque ante el Real Madrid en Mestalla. Soler y Thierry cayeron en los primeros minutos del partido ante los de Ancelotti. Los dos con una lesión en el abductor. Aunque se temió en un principio que lo del lateral luso podría haber afectado al pubis y, por lo tanto, ser una lesión más grave, la musculatura del futbolista portugués le ha ayudado mucho en la recuperación y eso le permitirá, si no hay contratiempo, estar en el choque ante los culés.

Los cuatro llevan toda la semana trabajando en Paterna con el grupo y aprovecharán estos días de descanso para seguir en su rehabilitación particular. El lunes el equipo regresa al trabajo en la Ciudad Deportiva y Bordalás quiere tenerlos a los cuatro al cien por cien para preparar el choque del domingo.

Otra buena noticia para el técnico alicantino es la recuperación de Maxi Gómez que fue baja ante el Cádiz al cumplir un partido de sanción por la doble amarilla que vio ante el Athletic en Mestalla. El uruguayo, cuestionado por su falta de acierto cara al gol, es indiscutible en el once de Bordalás así que, para el asalto al Camp Nou estaríamos hablando de cinco titulares que recuperaría el equipo tipo del entrenador.

En ese once no estará Omar Alderete. El central vio la quinta amarilla ante el Cádiz y se perderá el choque ante el cuadro blaugrana por sanción. El paraguayo, que está ahora mismo con su selección, es pieza clave en el centro de la defensa y una baja más que sensible para el equipo valencianista. La lógica indica que su lugar lo ocupará Moucktar Diakhaby que ya tuvo minutos en el Nuevo Mirandilla y que, en las últimas comparecencias públicas, ha recibido los elogios de su entrenador, sabedor que tenía que recuperar al central francés para la causa.

Valencia y Barça medirán en el Camp Nou sus tendencias. La de los chés, descendente en resultados, pero habiendo almacenado puntos en el arranque y, sobre todo, con sensación de ser un equipo sólido y con actitud que ha peleado a pesar de las numerosas e importantes bajas. Ahora con la vuelta de los lesionados, aspira a dar la puntilla, con los tres puntos, a un Koeman en la cuerda floja.

