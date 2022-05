Bordalás: “Mi pensamiento no es otro que continuar”

Los audios de Murthy hablando sobre usted...

“No voy a opinar al respecto. Soy el técnico del equipo, voy vestido de ropa de entrenamiento y hablo única y exclusivamente de lo deportivo. No se nos escapa todo lo que ha salido pero no voy a opinar al respecto porque no es mi labor”.

La gente fuera de Mestalla

“Disculpadme, estoy centrado como técnico en que el equipo en el último partido en casa, con nuestra afición hagamos un buen partido y demos una imagen buena. Es en lo que he insistido. En que acabe de la mejor manera posible”.

Reunión con los capitanes

“Les trasladé a los chicos que intentaran, como capitanes, que el equipo no se desconecte. Que demos una buena imagen, que consigamos una victoria y que los aficionados se queden con una buena sensación y si es posible conseguir la victoria. El equipo no se juega prácticamente nada. Mejorar en la clasificación e incidir en eso. Cómo estaban, en el caso de Gabi (Paulista) que está para volver...”.

Reunión con el club

“No, sinceramente. No hemos hablado esta semana ni hemos tenido contacto. Imagino que por todo lo que ha ocurrido. A partir de la próxima semana hablaremos y nos reuniremos para ver lo que será la próxima temporada. Es lo único que me preocupa, el futuro. Y que el equipo ha estado tres temporadas en esa frontera, no hemos estado mirando hacia abajo pero tampoco a Europa. El Valencia, en ese aspecto, es mi preocupación. Entiendo que el club tenga que vender por temas económicos, pero el Valencia tiene que mejorar, reforzarse para mirar a los puestos de arriba. Es en lo que nos centraremos en las reuniones que vaya a haber a partir de ahora”.

El técnico confirmó que todavía no se ha reunido con el club





Marcos André: ¿usted rechazó otras propuestas?

“Sinceramente, no voy a hablar de los audios. No voy a entrar en ningún debate. No es mi misión”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Si no llegan refuerzos... ¿se iría?

“Yo soy entrenador del Valencia. Mi pensamiento no es otro que continuar y mi obligación es analizar. Hemos tenido una temporada bastante buena, hemos sido capaces de conseguir estar en la final de Copa, pero en Liga no hemos sido capaces de superar esa frontera. No hemos pasado apuros pero ese no puede ser el objetivo del Valencia. Y mi obligación es demandarlo. Mi misión es dirigir, entrenar y demandar lo que considero para que el Valencia vuelva a ilusionar y pelear por los puestos que merece”.

¿Sigue pensando que Ángel Torres es el mejor presidente que ha tenido?

“No soy una persona que cambie de pensamiento salvo que me demuestren lo contrario. Sigo pensando de la misma manera. Dije lo que dije y era lo que sentía. No soy una persona que tenga dos caras, que no diga la verdad o que mienta. La ilusión es la misma porque soy un amante de mi profesión, del fútbol. Soy valenciano, quiero lo mejor para el Valencia y lo que demando es pensando en lo mejor para el Valencia. No porque sea una persona que me queje. Para nada. El club ya lo sabe, entienden que yo como entrenador es mi obligación y veremos a ver si el club tiene la posibilidad de mejorar la plantilla. El equipo lo ha dado todo, podíamos haberlo hecho mejor. Tenemos que ser críticos para mejorar. Yo como técnico, intento crecer y mejorar. La Liga española no perdona. Los equipos que están en competiciones europeas y pelean por el título, cada año quieren ser mejores. Si no es así: milagros, a Lourdes”.

Todavía no se han reunido. ¿Se puede trabajar así?

“El club me transmite lo que considera. La última reunión que tuvimos, me trasladaron que el club tenía que vender por un valor de 65-70 millones. Yo lo entiendo, pero si hay salidas, tienen que haber llegadas. No sería bueno para el equipo. Estamos en el tramo final, queda un partido. Los acontecimientos nos han privado que hayamos podido tener esa reunión, que es normal que se tenga para planificar y confeccionar la plantilla de cara a la temporada próxima. No hay que darle importancia. Acaba la Liga pero continuamos trabajando para intentar que el Valencia sea mejor de lo que ha sido esta temporada”.

Gayà y Soler. ¿Contempla un futuro sin ellos?

“Son dos jugadores importantísimos, muy buenos. Patrimonio del Valencia. Yo decido hasta donde puedo. Las necesidades por un lado del club, y los objetivos de los futbolistas no los puedo controlar. Son dos magníficos jugadores y perderlos sería debilitarnos. Si finalmente se marchan y llegan jugadores que alcancen el nivel de ellos, yo como técnico lo entendería. Su compromiso es enorme con el Valencia. Su sentimiento... no he necesitado hablar con ellos. Les he visto bien, tranquilos. No les veo preocupados. Igual, por dentro, pueden tener algún tipo de inquietud. Pero les he visto contentos, felices, son valencianistas desde niños, lo llevan en su mente, en su corazón...”

"Son dos magníficos jugadores y perderlos sería debilitarnos"





Ventas

“Hacer un equipo para competir en Europa se puede hacer. Otra cosa es que el club pueda a nivel económico y tenga la intención de querer hacerlo. Yo no lo controlo. Hay equipos con menos historia que el Valencia y están compitiendo por Europa. Se puede hacer”.

Cómo valorala situación del club

“No puedo opinar. Tengo que preocuparme por lo deportivo, la plantilla, dar el máximo nivel. Porque el Valencia no tenga dificultades. No puedo opinar de cualquier iniciativa externa o distinta a lo deportivo”.

¿Si el club no quiere mejorar la plantilla, usted seguirá?

“El club tiene voluntad de hacerlo, otra cosa es que pueda hacerlo. No puedo controlarlo. No pienso en ese escenario. Tengo que ser positivo y traslado las necesidades para mejorar. No se le escapa a nadie, no de las personas del Valencia. La gente de fútbol, de todo el mundo, de todo el planeta. El Valencia está en una de las mejores ligas del mundo y tiene que pelear por objetivos más ambiciosos”.

Polémica por los audios hacia su persona

“No voy a opinar. Es ajeno. No puedo opinar. No debo opinar al respecto”.

¿Es la cláusula que habría que pagar, lo que les une?

“No entramos en detalles, no estamos pensando en esa posibilidad por mi parte. Mi pensamiento es continuar y trabajar con el máximo interés por el Valencia. Le tengo un cariño enorme, la ilusión con la que llegué y con la que estoy por intentar que el equipo sea mejor y pueda pelear por estar con los mejores. Todos somos conscientes que tenemos que intentar mejorar la plantilla”.

Bordalás, en Paterna con todos los futbolistas del Valencia CF