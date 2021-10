Bordalás: “El partido tiene muchísima importancia”

La baja por sanción de Maxi

No es una buena noticia. Venía participando y justo o no, teníamos esperanza de que le quitaran la tarjeta. Todos la habéis visto. El que golpea la pierna de Maxi, es el rival. El club ha hecho sus recursos, no llegaron a buen puerto y no podemos pensar en los que no están. Marcos André es un chico que ha llegado esta temporada y tiene muchas posibilidades de jugar mañana.

Diakhaby vuelve a Cádiz

Él está bien. Le hemos dado naturalidad. Forma parte del pasado y ni siquiera hemos sacado ese tema. Está olvidado, él lo tiene olvidado. Solo pensamos en el presente.

Maxi y Diakhaby



Maxi Gómez

Todos los jugadores son importantes por el protagonismo que tienen en cada momento. Llevamos pocas jornadas, hará goles y ayudará al equipo. No hay que valorarlo solo por el número de goles y Maxi hasta la fecha ha ayudado muchísimo al equipo.

Las dos sanciones de la Liga a estadios, son por insultos a Bordalás

Es una parte de aficionados, no le doy importancia. No es agradable que te insulten, pero hay más parte de aficionados en nuestra Liga que respeta el trabajo de Bordalás. Yo no soy protagonista, son los futbolistas.

El alicantino ha analizado la previa de Cádiz



Uros Racic. Cuenta poco con él…

Siempre es una percepción. Todos la tenemos, de los jugadores que pueden o no participar. Participó en Granada, lo hizo francamente bien. Tuvo una lesión en pretemporada y le está costando un poco más. Va a tener protagonismo, su momento. Tiene que prepararse. El parón de selecciones no le vino bien. Él tiene que estar impecable a nivel físico para alcanzar su mejor nivel. Está trabajando bien y estoy contento con él. Apostamos por Daniel (Wass) y por Hugo (Guillamón) que lo están haciendo muy bien. Uros está ahí y sabe que tendrá su momento.

Partido vital en Cádiz



Sí, por supuesto que es muy importante. Vienes de tres partidos de mucha exigencia y mañana no será una excepción. Un rival que de local siempre muestra un grandísimo nivel. Viene de empatarle al Barça y hacer un gran partido. El partido de mañana tiene muchísima importancia para seguir en la parte alta. El equipo está preparado para afrontarlo y corregir los errores que hemos cometido fuera de casa. El Cádiz te exige, te aprieta y necesitamos una atención altísima.

El FPF. Cuál es la situación económica.

Es algo que se me escapa. No es un tema que yo maneje y que ni siquiera he comentado. He visto la noticia. La posibilidad de una ampliación (de capital) por parte del club. Es algo que se me escapa, estoy centrado en lo deportivo.

Gayà, Soler, Thierry y Cheryshev. Cómo están.

Están trabajando muy bien los lesionados. Estamos trabajando todos para acortar los plazos y tenerlos lo antes posible. Nos van a ayudar muchísimo. No recuperamos a ninguno para este partido.

Bordalás junto a Cheryshev



Diakhaby, preparado para jugar

No sabemos lo que pasará. Diakhaby está preparado para jugar y para competir. Es uno de los jugadores que hemos visto una progresión en un periodo muy breve, enorme. No solo lo físico, sino también en actitud y responsabilidad. Está preparado. No necesariamente podría entrar por la sanción de un compañero. Está a un nivel muy alto a pesar de participar muy poco.

Goles encajados en el inicio de los partidos



Tenemos que entrar a los partidos fuera de casa mejor. A pesar de la victoria en Pamplona, empezamos mal. Nos marcaron, nos golpearon… estuvieron a punto de hacernos el segundo gol. No nos lo podemos permitir. La competición no te da tregua. Es algo a mejorar. Tenemos que mentalizarnos que los partidos duran 94 ó 95 minutos. No te puedes descuidar. Los rivales también quieren ganar.

Entrenamiento del grupo



Peter Lim

Es una persona que he hablado con él y mi percepción es de respeto. Es el dueño del Valencia CF, máximo accionista y es mi opinión.

Hélder Costa

Todo requiere un periodo. Es un chico que llegó a última hora, se está adaptando a las señas de identidad del equipo, a sus compañeros. Está trabajando bien, hay cosas en las que tiene que mejorar. Sin balón tiene que aportar más al equipo. Por la exigencia de la competición. Sin balón, todos tenemos que trabajar y aportar. Pero no solo con él, es un buen compañero, buen chico y receptivo. Nos ayudará.

Asuntos extradeportivos

Estamos centrados en el día a día, en lo deportivo. Intentamos aislarnos de cualquier noticia que no tenga que ver con lo deportivo y creo que no afectará.