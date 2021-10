Bordalás: “No es el mejor horario, no estamos contentos”

Ansiedad por ganar

“El equipo está bien, está tranquilo. Ansioso y animado para afrontar el partido de mañana. Conscientes de que hace jornadas de que no conocemos la victoria y brindársela a nuestra afición. No detecto ningún tipo de anomalía, todo lo contrario”.

Soler

“Está bien. Afortunadamente, pensamos que vamos a poder contar con él. Las sensaciones han sido buenas y creo que podremos contar con él para el partido de mañana”.

Bordalás, en la previa contra el Mallorca



Thierry Rendall. ¿Cómo está?



“No te lo puedo asegurar con exactitud. Hay una descompensación, se está mejorando con los readaptadores. Hay partes que ya hace con el grupo. No queremos precipitarnos. Hasta que no esté al 100% a nivel físico, no vamos a precipitarnos. Ahora tenemos varios partidos de manera muy seguida. Para mañana no, pero sí para el próximo miércoles o el fin de semana siguiente”.

Hora del partido: 14h. ¿Trastoca los planes?

“No es el mejor horario, obviamente. No estamos contentos ningún equipo. No depende de nosotros y tenemos que adaptarnos. Sobre todo por el aficionado, que tiene que comer pronto. Confiamos en que estaremos arropados, será un buen día mañana. Confiamos en ello”.

Guedes, el futbolista que más faltas recibe

“Es un jugador desequilibrante y los rivales intentan pararle con numerosas faltas. Confiemos en que no ocurra de manera continuada, pueda desarrollar su fútbol y haga un gran partido. Es un jugador importante para nosotros”.

Bordalás hace indicaciones



Necesidad de ganar.

“Ese tiene que ser el objetivo como equipo y club. Mi mensaje a la plantilla siempre es con un objetivo claro: conseguir la victoria. Es una Liga muy competitiva, da igual el rival. Sacar los partidos adelante no es sencillo. Respetamos al Mallorca pero nosotros competimos para ganar. Tenemos una gran responsabilidad y mañana con la afición, vamos a sacar el partido adelante”.

Maxi Gómez.

“Estamos insistiendo con él. Con el afán de participar en el juego creativo y ayudar a su equipo, a veces tiene menos presencia en zonas de finalización de las que debe tener un delantero. Creo que lo conseguiremos y donde Maxi nos puede ayudar porque es muy poderoso, es en zonas de área. Maxi ayudará porque un delantero vive de eso”.

El rival: el RCD Mallorca

“Partido difícil. Todos los son de salida. El Mallorca está haciendo muy buena temporada, es un recién ascendido. Es un equipo ordenado, con intensidad, velocidad… sale bien en las transiciones. Balón parado, saca mucho partido. Nos conocemos, tenemos que dar nuestra mejor versión”.

Reunido el equipo en Paterna



¿Se ha pinchado el globo de la ilusión?

“Siempre he pensado de la misma manera: todo tiene un proceso. Sabemos nuestras virtudes y dónde mejorar. Esto es una carrera de fondo. Llevamos una racha de resultados adversos donde no hemos conseguido la victoria pero el equipo sigue trabajando para conseguir los puntos que nos hagan crecer en la temporada”.

Rotaciones

“Siempre intento sacar el once más competitivo. No soy un entrenador que cree en las rotaciones. Ahora mismo, estamos jugando una competición y el jugador tiene que estar preparado. El calendario es el que es y los jugadores deben de estar preparados para afrontar los partidos. No me obsesiona”.

Cheryshev

“Tuvo una distensión en el ligamento. Apareció en el Camp Nou. Ha tenido unas molestias, vamos a ver si mañana está al 100%”.

Kempes, en Valencia

“Kempes ha sido un referente. Un jugador excepcional, al Valencia le ha dado muchísimo. Hemos disfrutado de sus grandes partidos. Ha sido y será un futbolista magnifico que ha pasado por el Valencia CF”.

Sonrisas en la sesión matinal



Kangin Lee vuelve a Mestalla

“Es un jugador que está ayudando al Mallorca. Un jugador joven, con muchísima calidad. Obviamente debemos tener en cuenta a todos los jugadores del rival porque son jugadores en el Mallorca en Primera División”.

Semana de tres partidos

“Nosotros afrontamos el partido inmediato como el más importante. No pensamos en el Betis ni en el fin de semana. Estos son los tres puntos más importantes del campeonato. El equipo está preparado para afrontarlo conscientes de la responsabilidad que tenemos y el compromiso en cada partido. De reojo sabemos que tenemos tres partidos, pero toda nuestra energía está centrada en el partido de mañana”.

Nunca ha perdido contra el Mallorca

“No tengo muy en cuenta las estadísticas. Creo en el presente, no tengo en cuenta el pasado. No sabía esa estadística ni me interesa”.

Mestalla al 100%

“Los chicos están bien. Son muy maduros, con gran personalidad. No les afectará”.

La intensidad es la nota predominante



Posibles lesiones

“Nosotros estamos trabajando con una empresa que tenemos una información muy veraz de los riesgos de lesiones. Lo tenemos en cuenta. A veces las lesiones aparecen de manera, no fortuita, pero sin avisar. Por fatiga o algún gesto. Nos ha ido bastante bien. Aquí estamos trabajando de esta manera, con un control exhaustivo. Hemos tenido mala suerte en los últimos partidos”.

Kangin y Bordalás

“Yo he estado poco tiempo con el chico. No puedo dar una opinión, no hemos tenido un trato amplio. Estuvo poco. Su salida ya estaba planteada desde hacía tiempo, necesitábamos una ficha para incorporar a un compañero”.