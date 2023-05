Baraja: "No tiene sentido pensar que está casi hecho"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, resaltó antes de recibir este domingo al Real Madrid que no tendría ningún sentido que su equipo se relajara porque aún no tiene conseguido el objetivo de la permanecía en Primera División.



“La palabra relajación o pensar que estar casi hecho es algo que no tiene ningún sentido. Hay que apartarlo, porque cada punto es fundamental”, destacó en una rueda de prensa en la que aseguró que no tienen definido un número de puntos que les salvarían.



“No valoramos esa situación de estar haciendo cuentas sobre los puntos que necesitas. Estamos centrados en el día a día. Vamos a jugar contra un excelente equipo, es un equipazo en todos los sentidos pero hemos de centrarnos en lo nuestro y pensar que si hacemos muchas cosas bien vamos a tener opciones. Hay que tener mucha humildad pero al mimos tiempo ser ambicioso pensando que podemos ganar el partido”, recalcó.



El técnico dijo que el mensaje durante la semana ha sido “el mismo de siempre” y que se han centrado en preparar el partido y estar listos para competir. “Hemos apretado durante la semana para mejorar cosas. Hemos de preparar cada partido como si fuera el último, el más importante. Creo que podemos hacer un buen partido”, afirmó.

“Nuestro guion es sencillo y claro: trabajar bien el siguiente partido. Hay que tener exigencia cada día, actitud y saber lo que significa este partido para nosotros. No nos podemos dejar contagiar por cosas que nos aparten de lo importante”, apuntó.



Baraja dijo que espera que los centrales que entren por los sancionados Mouctar Diakhaby y Gabriel Paulista “den una buena versión y estén a la altura” y aunque no quiso dar pistas sobre si mantendrá o no a los canteranos en el once sí recordó la importancia que pueden tener los jugadores que entren desde el banquillo.



“Trataremos de poner el once que pensemos que es más competitivo. Que compita a tope porque vamos a necesitar hacerlo desde el 1 hasta el 97 y no solo son los once sino los cinco que puedan entrar y que nos deben dar energía y deben estar preparados, porque todos somos importantes”, recalcó.



En cualquier caso, dijo que la irrupción de los jóvenes hace mejorar al equipo. “Cuando tienes un equipo joven como el nuestro, con unas características determinadas, tener energía y piernas frescas es positivo e incrementa el nivel de competitividad. Cuando tienes un jugador en tu puesto que cuando juega lo hace bien te hace dar un poco más y, cuando lo hacemos todos, el equipo se fortalece a nivel colectivo y eso está haciendo que el equipo crezca”, concluyó.

“Es un día especial que Mestalla cumpla 100 años. Ha visto a todas las generaciones de valencianistas, de abuelos a nietos. Ha vivido diferentes épocas, diferentes momentos. Es algo emocionante poder estar aquí en este momento”, señaló en una rueda de prensa.



“Me encantaría que fuera el Mestalla de las grandes ocasiones y nosotros estemos a la altura”, añadió.



El entrenador dijo que les gustaría aprovechar la cita para “hacer sentir a la afición que ellos forman parte de esto, que son el activo más importante del club”.



“Ojalá pueda ser una bonita celebración con una victoria. El horario es fantástico. Espero un ambientazo. Mestalla ha sido fundamental para nosotros hasta ahora ahora con más motivo y siendo el centenario de Mestalla espero que sea una caldera. Que nos empuje como hasta ahora pero mañana más”, concluyó.