Baraja: "No hay que dramatizar tanto"

Bajas para el partido ante la Real Sociedad y posible convocatoria

En este momento con los que más problemas tenemos es con Gayà y Marcos. Esperamos a mañana para decidir. Con respecto a los chavales que vienen del Mestalla están ayudando y trabajando con la ambición y hambre de poder debutar con el VCF. Que cualquiera sepa lo que tiene que hacer y deben estar listos y preparados.



Dia especial por su vuelta a Mestalla

Sinceramente no me ha dado tiempo a pensar en eso, he tenido mucho trabajo. Han sido dos semanas con mucha actividad, lo afronto con mucha ilusión y con muchas ganas y con la ilusión de ganar el partido de mañana.



El estilo de la Real Sociedad

Enfrente tenemos un gran rival, que lleva trabajando la misma idea y con el mismo entrenador. Están a un nivel de continuidad y resultados fantásticos, tiene muchos registros pero estoy volcado en nosotros, en lo que el equipo puede mejorar, que estemos cerca de poder ganar compitiendo bien. Hay mucho trabajo que hacer, pero jugamos en casa, tenemos que tratar de sentirnos fuertes. Para salir de donde estamos Mestalla es fundamental. Nadie dijo que iba a ser fácil y que lo íbamos a solucionar en dos o tres partidos. Tenemos que sentirnos en casa, que tengamos el empuje que necesitamos y que nos lleve a ser más competitivos.



Cómo se sale del descenso

Creo que quedan 16 partidos, no voy a estar hablando de cosas que no me suman ni me aportan. Estoy en otra cosa que es tratar de que el equipo mejore para estar cerca del resultado, no dramatizo. Si conseguimos la victoria nos dará la oportunidad de crecer como equipo. Hay que trabajarlo, ante Athletic y Getafe no estuvimos tan lejos de haber ganado y es lo que me anima a pensar que el equipo puede crecer. Creo que para cualquier entrenador el trabajo es básico pero para los jugadores también porque necesitan entender las cosas que yo quiero, necesitas tu tiempo para implantarlo, tengo que estar lo más lúcido posible en la elección de los jugadores y que acepten mi forma de ver el juego y que lo apliquen. Cuando tienes una idea y los jugadores te siguen siempre estás más cerca de poder ganar.



La postura de Mestalla

No hay que dramatizar tanto, estamos ahora en una situación de dificultad, quedan partidos por delante y nuestra gente sabe cuál es la prioridad y lo que necesita el equipo. Más allá de la opinión contraria que hay que respetar, ellos saben que cuando empiece el partido necesitamos que estén detrás de nosotros y sé que van a estar. Necesitamos el apoyo de Mestalla y la gente lo sabe, del minuto 1 al 95 lo necesitamos. La gente lo sabe, no hace falta que lo diga yo. Con su apoyo los jugadores van a dar un mejor nivel y necesitamos que sientan a sus aficionados. De Mestalla espero lo mejor, que va a animar a su equipo... y luego que cada uno se manifieste. La prioridad es apoyar al equipo, soy valencianista y tengo ese pensamiento y no me cabe otra cosa en la cabeza.



El estado anímico

Me gustaría estar en otra situación pero estoy en la que estoy y lo asumo. En esta dinámica en la que no consigues resultados acarrea una serie de situaciones que cuando te va mal son pequeñas sumas en contra y tenemos que darle la vuelta con trabajo y compromiso. El equipo es intenso, se esfuerza e incluso acusando el golpe del gol en Getafe lo intentó. En algún momento hace 'click' y cambia, lo que hay que tratar es de insistir.



La Real sin David Silva y su relación

No hemos hablado. Está lesionado y pierden un jugador importante, es una referencia para ellos y les da un plus de calidad y seguramente el que juegue también tiene similares calidades porque es un equipo con muchos registros y tenemos que hacer un partido completo.



Conectar a algunos jugadores del equipo y un cambio de esquema

Hasta ahora estoy trabajando en la mejora del equipo y todos son importantes para mí porque los vamos a necesitar. El club está por encima de todos nosotros. No hay excusa para no estar al cien por cien con el equipo. Llevo un partido en el que puedo valorar, he visto cosas positivas y otras que podemos mejorar y darle otra vuelta de tuerca y seguir insistiendo en que tenemos que tener equilibrio. Esto es lo que a mí me preocupa.



La mejora del Valencia CF

En el proceso de mejora es cuando vas a ir creciendo y viendo lo que va a pasando y dónde puedes mejorar y en esto es en lo que estamos. Debemos mejorar y en el balón parado tenemos que mejorar esos números porque esto te va a dar seguridad y la posibilidad de crecer. Si tenemos más atención y estamos más concentrados creo que se puede crecer y mejorar. Es tiempo, todo es tiempo aunque realmente tenemos que estar ya listos.



Los centrocampistas del equipo

En Getafe el equipo estuvo bastante bien posicionado, pero lo quiero todo. No jugamos solo a una cosa, hay que saber interpretar cuando tenemos el balón y cuando no lo tenemos. Los centrocampistas son fundamentales porque te dan el ritmo del partido y son el engranaje.



La mentalidad del vestuario

Los veo bien, después del partido de Getafe el vestuario estaba triste y dolido pero hay que recuperarse rápido, no tenemos excusa y hay que limpiar cabeza y pensar en el siguiente partido y los veo con ganas y compromiso para la mejora e insistir en los detalles. Los jugadores tienen una buena predisposición para cambiar la situación.



La ilusión de Baraja

Vine y sabía que la situación era complicada, hay mucha gente que me conoce y saben que soy competitivo y que no me asusto por nada y que voy a ir siempre al frente. Creo absolutamente que le podemos dar la vuelta a la situación y mi mentalidad se la tengo que trasladar a los jugadores en cuanto a lo que yo quiero: competir, intensidad y trasladarles mi pasión. Soy un tío positivo y he venido pensando en que voy a darle la vuelta a la situación.

El 1-4-4-2 y el sistema de Baraja

Tengo que hacer al equipo competitivo independientemente del sistema y los jugadores.



La juventud de la plantilla del VCF

Tener a tu afición y que te empuje es fundamental y en este momento más. La plantilla está más abierta a agarrarse a que le pueden ayudar. Siempre he trabajado con jóvenes, tienen energía y actitud. El oficio te hace sumar puntos pero aunque sea una plantilla joven hay jugadores con 90 partidos, no es una excusa, no es un motivo por el que no puedan dar un buen rendimiento.



La Real Sociedad

Vamos a tener que estar muy bien, son de verdad un equipo con mucha calidad, con muchas variantes y movimientos.