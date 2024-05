Baraja, contundente con las posibles salidas: "Tienen que llegar ofertas"

El técnico del Valencia CF, Rubén Baraja, aseguró este viernes que no se puede “transmitir la sensación” de que su equipo “se va a desmantelar”, porque “todos los equipos venden”, pero “lo importante es llegar a un acuerdo”. Preguntado por una posible venta del portero Giorgi Mamardashvili, el vallisoletano comentó que hay que “hablar con seriedad” y que “cuando haya ofertas”, ya se podrá “decir si esta situación se puede dar o no”, porque si no “la sensación es que todo el mundo se puede ir y que esto -en referencia a su equipo- se va a desmantelar” y eso, aseguró Baraja, "no se puede permitir".



Baraja incidió en el “incremento patrimonial del Valencia”, que es “brutal” respecto al año pasado, al tiempo que recalcó consultado por si cree que su plantilla se puede “desmantelar” que hay “unos parámetros económicos, como cualquier otro club, que hay que cumplir”. “Para mí, lo que me gustaría es tener continuidad en la plantilla, con algunos retoques que permitan pensar que pueden ayudarte a ser mejor. Hay que mantener el bloque e ir poniéndole más cosas al equipo”, comentó Baraja.



No obstante, dijo ser consciente de la “travesía en el desierto en la historia del club”, por lo que pidió “afinar mucho” en este próximo mercado de fichajes y que “cuantos más estén -de este año-, más fácil será incorporar a los que lleguen”.



“No puedo prometer la luna, pero sí prometo trabajar, trabajar y trabajar para conseguir lo mejor posible”, insistió el técnico del Valencia, que dijo que todavía no sabe cuál será el objetivo del año que viene, pues eso lo marcará “el club en función del presupuesto, de los balances y el mercado”. Sin embargo, sí comentó que el objetivo de este curso, “aunque fuera duro”, era “razonable” y eso les ayudó a conseguirlo de manera más sencilla: “No me gusta vender castillos en el aire. Que tengas un punto de vista razonable ayuda”, reivindicó Baraja.



Por ello, dijo que “hay que ser honestos y honrados” con lo que el Valencia puede “aspirar” y “ojalá la temporada que viene se pueda hablar de repetir posición o luchar por estar en los puestos de privilegio”, pero sobre todo “reducir esa distancia con los de arriba”.