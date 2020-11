Así se recupera un equipo de élite de un brote de COVID-19

Con un par de entrenamientos mal contados, con algunos jugadores aún convalecientes por la enfermedad y tras dos semanas de una rutina en nada parecida a lo planificado, el Levante FS volvió a lo grande a la pista en Paterna. El líder de la LNFS contó hasta 9 casos de COVID-19 entre jugadores y técnicos y Araça ni siquiera pudo jugar ante el Burela FS. Su entrenador, Diego Ríos, ha explicado en COPE Valencia cómo gestionó estos días tan duros en lo anímico y en lo físico.

“No fue fácil. Nuestro doctor ha tenido mucho trabajo. Hemos seguido los protocolos que manda la liga y Sanidad y con muchísimas pruebas. No hemos podido entrenar prácticamente en dos semanas y hemos tratado cada caso de manera individual: hubo gente que dio positivo un día, otros otro día y hubo gente con síntomas, que estuvieron en cama", ha confesado en COPE.

Lo que no han averiguado todavía es cómo se inició el brote: “Es dificilísimo de saber. Pudo ser en el viaje a Tudela, en el partido ante el Ferrol… es imposible de saber, pero estamos expuestos en competición o en el bus, aunque vayamos con mascarillas”.

El entrenador del Levante FS tenía claro qué dos aspectos tenía que tener en cuenta: “Creo que el factor físico es fundamental. Hicimos entrenamientos muy cortos y lo mismo en el partido para mantener más alta la intensidad. Y el aspecto mental era también fundamental: las ganas de vernos y disfrutar la competición fue en lo que nos basamos esos días. El equipo mantuvo la identidad y estuvimos intentando regular las cargas de los entrenamientos para que no hubiera riesgo de lesión en los jugadores”.

