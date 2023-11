Álex Mumbrú: "No podemos priorizar, vamos con todo contra el FC Barcelona"

El Valencia Basket tiene ante sí el ecuador de su semana más exigente en lo que llevamos de temporada. Si el martes recibió al Real Madrid en Euroliga, mañana visita al FC Barcelona (20:30 horas), también en competición continental, y cerrará este durísimo microciclo el domingo en Vitoria, ante el Baskonia, en Liga ACB. El equipo viajará esta tarde a la ciudad condal sin Jared Harper (que apunta a volver contra Panathinaikós dentro de una semana) ni Martin Hermannsson (que ayer entrenó con el filial, con buenas sensaciones de su rodilla, y podría estar para la primera semana de diciembre después de pasar por quirófano). El resto de la plantilla viaja y Mumbrú, en la rueda de prensa previa al partido de mañana,ya ha avisado que los irá poniendo en función de cómo vaya respondiendo el físico de sus jugadores.

¿Va a darle prioridad a la ACB o a la Euroliga?

No podemos priorizar ACB o Euroliga, vamos día a día. Si piensas que hacemos este descarte u otro, al final lo que acabas haciendo es no compitiendo en ninguno de los dos partidos. Vamos a ir con todo contra el Barça y después veremos los que están para Baskonia. Si son siete, siete, si son doce, pues doce. Nos vamos a llevar al máximo posible al viaje, porque ya no volvemos a Valencia, pero de momento a pensar sólo en el primer partido y a ser competitivos ahí.

¿Cómo cree que le puede afectar al Barça la derrota de ayer en Vitoria?

Vienen de una derrota importante y seguro que quieren resarcirse lo antes posible. Si ya era difícil este partido, con la derrota en la pista del Baskonia se complica aún más. A ver si podemos hacer un partido serio, estar bien defensivamente y acertados en ataque. Hay que hacer las cosas mejor, porque el otro día competimos contra el Madrid pero perdimos y, al Barcelona, le ganamos en casa. No es lo mismo tener a la Fonteta empujando, que jugar fuera, sabemos de la dificultad y eso nos debe hacer incrementar nuestra concentración.

¿Qué referencias para mañana toma del partido de Liga ACB que le ganaron al Barça?

Estoy seguro de que el partido va a ser muy diferente al que jugamos en la Fonteta, en parte por cómo llegan los dos equipos. El Barça venía de jugar contra el Madrid y de perder en el último segundo, pero haciendo un buen partido, con una anotación corta, sesenta puntos. Y nosotros también veníamos de victorias. Ahora los dos venimos de derrotas y tienes ganas de ganar. El de casa parte con algo de ventaja pero los dos queremos intentar volver a ganar lo antes posible.

Miguel Ángel Polo

¿Está preocupado con Kassius Robertson? ¿Ha hablado con él para que veamos su mejor versión?

Ciertamente es al que más le está costando, es obvio. Le está costando encontrar sus tiros, su fluidez. Está sufriendo en Euroliga el volumen de sus rivales, los contactos y, por momentos, está sufriendo algo más. Es un proceso de adaptación, algunos lo hacen corto, otros largo, pero está claro que necesitamos sus puntos.

Brandon Davies vuelve al Palau Blaugrana

También ha hablado antes los medios Brandon Davies, que el martes ante el Real Madrid, hizo historia con sus 18 puntos en los primeros diez minutos, la máxima anotación de un taronja en Euroliga en un cuarto. El pivot jugó tres temporadas en el FC Barcelona, donde ganó una Liga ACB y dos Copas del Rey.

¿Siente algo especial de volver a Barcelona?

Siempre es motivante. A todos nos gusta jugar contra equipos en los que hemos estado y más siendo un club como el Barça. Allí aún tengo amigos y gente con la que coincidí. Siempre quieres hacerlo bien contra tu ex equipo. Compites mejor y quieres dar lo mejor de ti.

¿Qué FC Barcelona espera después de la derrota ante Baskonia?

Ellos sufrieron contra el Baskonia pero son un rival duro para ir a su casa. Cuando pierdes quieres jugar aún más duro para ganar, así que en eso estamos igual. Queremos volver a ganar lo antes posible. Es un reto importante para nosotros, es una pista difícil y venimos de una derrota dura contra el Madrid, decidida por una canasta. Espero que reencontrarnos con el triunfo allí.

¿Cómo valora ser parte de la historia del club con esos 18 puntos en un cuarto en Euroliga?

Me encanta formar parte de eso, aunque por otra parte no fue suficiente para lo que queríamos conseguir, que era ganar. Quedarse corto, lograr un récord sin ganar no da la misma satisfacción. Estoy contento con la energía que tuve, especialmente en ese primer cuarto y quiero agradecer a los aficionados por la energía que nos dieron todo el encuentro.