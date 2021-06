Alessio bendice a Cantero: “Tiene una potencia descomunal”

Alessio Lisci es un entrenador italiano que llegó hace diez años al Levante UD y que ha ido escalando por todas las categorías inferiores de la escuela de Buñol y que el pasado enero cogió el filial en Segunda División B. Y no lo ha podido hacer mejor después de evitar el descenso. “La experiencia ha sido muy productiva y me ha formado mucho. Era una liga súper corta y el margen de error era muy poco. Por suerte lo hemos podido llevar a cabo. Ha sido dificilísimo pero cuanto más difíciles son las cosas, molan más”, ha explicado en Deportes COPE Valencia.

Con la salvación en el bolsillo, a Alessio le tocaba cumplir una promesa. Casi cien kilómetros desde València hasta Atzeneta en tres días en un recorrido que le llevó al límite y a uno de sus analistas al límite. “El equipo estaba muy jodido después de perder en Atzeneta y aquel día tenía sensaciones de que nos íbamos a salvar y cuando llegué a Buñol les dije que ganaríamos los tres partidos para salvarnos y me vine arriba y dije: 'si ganamos me voy a Atzeneta andando'. Dudé mucho porque el segundo día fue eterno, casi no podía ni andar. El último día llegamos muy comprometidos porque estuve luego dos días que casi no podíamos andar”, ha recordado en COPE.

Cantero (20 años) debutó con el Levante UD en Vigo



Al margen de lograr el éxito con el equipo filial, Alessio ha sacado muy buen rendimiento de jugadores como Cantero o Blesa, que han jugado en el tramo final del curso. Cantero, de 20 años, es un delantero que ha dejado muy buenas sensaciones con el primer equipo. “Lo he visto muy bien. Ha sido una sorpresa hasta cierto punto. Lo he entrenado dos años en juvenil B, otro en juvenil A y este año en el filial. Es un currante, trabaja siempre y físicamente ha evolucionado. Es un jugador que tiene una potencia descomunal y cuando tienes potencia, calidad y tienes hambre, al final evolucionas. Nadie se podía imaginar cuando estaba en Liga Nacional que Cantero iba a jugar en Primera, imposible. Tiene que llegar si las cosas van bien, hay que tener paciencia porque confirmarse en Primera es más difícil que empezar. Que nadie tenga prisa y con Paco va a evolucionar mucho más aún”, ha explicado.

Durante la década que ha estado en València ha podido marcharse a otros clubes, pero tiene muy arraigado ya el sentimiento granota. “Tenía varias opciones para salir pero hay que ser consecuente y el Levante siempre ha confiado en mí y sigue confiando. Soy joven y las prisas no son buenas y no tienen sentido. Si estás en un club que te valoran y funcionas bien es importante valorar mucho y dos o tres veces si te quieres ir o no. Cuando llegan ofertas te pueden entrar dudas pero me ha salido bien. Ir deprisa al final te quemas. Hace dos años no sé si hubiera sido capaz de coger el filial. He tenido paciencia y creo que tomé la decisión correcta. Estoy súper a gusto”, ha comentado el italiano, que ya está en su país de nacimiento de vacaciones.

Alessio tiene contrato un año más con el Levante UD. “Algo hemos hablado pero por ahora empezamos así y ya veremos cómo evolucionará”, ha confesado.