Albelda: "La situación está peor que hace unos meses"

David Albelda ha sido hoy protagonista en Deportes COPE Valenciapara meter el bisturí en la situación deportiva e institucional del Valencia CF, asi como en las últimas noticias sobre la marcha de Thierry a Lisboa.

¿Qué opina del viaje a Lisboa para desconectar del portugués?

En mis inicios en Primera era más frecuente. Desde entonces ha habido una gran profesionalización de los servicios médicos que tienen que cubrir todo este tipo de lesiones para que no se tengan que ir fuera. Me parece extraño, lo normal es estar aquí en el día a día. Sería lo coherente y lo correcto. Pero como lo desconectar es una explicación muy vaga para el aficionado. Si es solo por la lesión por lo que necesita desconectar estoy de acuerdo con que debería quedarse.

Quedan diez jornadas para el final

Igual o más preocupado. Estamos en una situación igual o peor. Tenemos tres semanas muy importantes. Habría que sacar 7 de 9. Ganar a Vallaolid y Elche y Sevilla me da más miedo. Da miedo porque todos van puntuando. Si ganas el Sevilla ya tienes tres puntos. El Espanyo parece ahora más débil, pero es una incertidumbre. Entiendo la situación agónica de los aficionados al ver una situación tan delicada del equipo.

No hay que desechar algunos empates. Cuando no puedes ganar hay que empatar. Si empatas en Almería, Valladolid y Girona no son solo los puntos que sumas, si no los que les quitas a los rivales. Tengo mucha preocupación porque después de tres entrenadores y ocho semanas desde que se fue Gattuso el equipo sigue con los mismos errores. Poco acierto delante y detrás y sigues encajando goles de córner. Baraja ya mostró su enfado. No podemos seguir fallando en los mismo.

¿Dónde pone el foco en el Valencia CF?

Mi opinión personal es que se ha hecho una plantilla muy acorde a la idea futbolística de Gattuso. Igual en su idea no hacía falta un 6 tan físico. Entonces queremos que con esa plantilla juguemos a algo diferente. Los Almeida, Kluivert, Lino, Castillejo, incluso Nico, les cuesta replegar. Para jugar a eso igual no habrían sido esos los jugadores elegidos para venir al VCF. Hay que sumar más cosas. La plantilla es joven, igual es un cañón en una situación más fácil, pero igual en este situación se vuelve un cañón a la inversa.

¿Le da miedo el Sevilla?

Sí. Vi un equipo potente que se quedó con diez en el minuto 15. Mendilibar está muy asentado en la categoría. Vio que el equipo le reaccionó bien a la modificación táctica y aguantó. La fatiga hizo que el Celta le empatase. Estamos ante un equipo potente y un entrenador que venía de la victoria de Cádiz. Y además nuestras bajas. Demasiadas cosas.

Albelda analiza en COPE la actualidad del Valencia CF





¿Le han propuesto ser director de la Academia del Valencia CF?

Se ha publicado y he recibido muchos mensajes de todo un poco. Le tienen que preguntar al VCF que el que ha puesto esto. Ahora soy padre de hijos de la escuela, trabajo en LaLiga y estoy abierto a muchas cosas. De este tema no tengo noticias. Tuve una reunión hace mes y pico porque me decían que Layhoon me quería conocer personalmente, pero no sé nada, me sorprende. Dicho esto todo lo que sea ayudar a formar jugadores siempre es del gusto de uno. Hay que preguntarle al Valencia CF por esta noticia. Han pasado muchos años de que entró Meriton y nunca he tenido la opción de entrar. Me he buscado la vida con otras cosas. Si se da en el futuro me tiene que cuadrar, si es que se da. Ahora lo más imporante son otras cosas.