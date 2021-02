Albelda y Cañizares analizan la delicada situación del Valencia CF

Javi Gracia, ¿destitución o no?

Cañizares: “Depende de cómo planteemos el problema: si en el corto o medio largo plazo. Si es en el corto sí. Una destitución, viene un entrenador nuevo, con ideas nuevas, todo el mundo se pone las pilas, hay un cambio de actitud seguro y puede lograr puntos importantes de cara a esta temporada. En el largo y medio plazo, sin una gestión deportiva, con un director deportivo que no pinta absolutamente nada y que tampoco parece incómodo en el puesto. Porque salvo el sueldo y el currículum no tiene otra acción porque está inhabilitado por Peter Lim y Anil Murthy. Con un entrenador que no puede sentarse con él, que no puede hacer una exposición de lo que necesita de cara a la temporada. Que incluso el propio entrenador presente una dimisión y no le sea aceptada. Yo para qué quiero un entrenador que no quiere estar. Con este tipo de decisiones y de organización deportiva, no se puede soñar con tener un Valencia equilibrado, justo y acorde a su historia. En el corto plazo puede resultar positivo un cambio de entrenador. En el medio y largo plazo esto no tiene sentido si no se cambia de actuar en la gestión”.

Albelda:“Evidentemente, si buscas un revulsivo, la situación más cómoda es la de cambiar de entrenador. Pero me produce muchas dudas que vaya a haber un revulsivo. El Valencia está donde está y seamos claros: por méritos propios y desde el minuto uno de la competición. ¿Que podría mejorar? Seguramente. Pero, ¿cuánto? Esta plantilla puede ser muy buena el día de mañana, pero a día de hoy, cuidado: es una plantilla con gente joven de mucho talento pero que no acaban de explotar. De la base del equipo, se han quedado tres o cuatro. No más”.

Gracia, derrotado en el Pizjuán

La responsabilidad de los jugadores

Cañizares:“En un club tienen que trabajar todos bien y, a veces, cuesta tiempo. No se puede regalar absolutamente nada. Que un grupo de jugadores sean los únicos que tiren de un equipo es un error. Se les puede pedir, exigir, más compromiso. El otro día, el partido fue, desde el punto de vista de la actitud, fue lamentable. Yo no lo comprendí. ¿Había algo detrás de esta dejadez? Por dignidad profesional, cuando te enfrentas al Real Madrid, con tantos focos, hay que salir ahí como figuras. Esa actitud es difícil de entender. En un club tienen que estar repartidas las responsabilidades. No puede ser, que tires solamente un caballo de un carro cuando hacen falta seis o siete caballos. Los jugadores tienen que estar ausentes de los problemas del club y que trasladen entrega, actitud y competitividad en cada uno de los partidos. Si cobran tienen que hacerlo. Vale, bien, es una forma de ver las cosas. Albelda y yo no hemos rendido siempre al 100%”.

Albelda: “Hay situaciones que son teorías que se acaban cayendo. En la época nuestra, tampoco el entorno social ayudaba demasiado. Era una constante lucha de poder, con la prensa, creando bandos, fragmentado, repartiendo palos por la lucha social. Los presidentes que pasaron… Al final, es evidente que cuanto más tranquilidad tengan en el entorno, menos excusas para el rendimiento. ¿Jugadores importantes? Importancia por lo que se ha pagado por ellos, bueno. Si los pones en el mercado, a ver el valor que tienen. Podemos empezar uno por uno a hacer un resumen. Pero estamos viendo cada semanita el rendimiento de cada uno. Todos coincidimos en a quién salvaríamos y a quién no”.

Objetivos del Valencia CF

Cañizares: “El objetivo del Valencia era que se marchara Peter Lim de aquí. Si esta estructura se mantiene, lo más importante es que se vaya Peter Lim. Y el segundo objetivo es no sufrir por el descenso. No hay otro objetivo: no descender, no sufrir y poco más. El mejor aliado que tiene el Valencia es que hay equipos muy justos para mantener la categoría de plantilla y de calidad”.

Albelda: “Sabéis que yo desde el primer día dije: cuidado. Es una plantilla, que si no empezaba bien, tenías el riesgo. Y esto no empezó bien con el famoso tema del entrenador que se quería ir pero se quedó porque el despido valía dinero. Empezamos así. Y no hemos pensado en cotas mayores que salvarse. Si no estamos en descenso es porque hay equipos que se han venido a menos y su rendimiento deportivo ha bajado”.

Peter Lim, máximo accionista del Valencia CF

Apartado social. Gestión de Peter Lim

Cañizares: “La solución pasa por la voluntad de Peter Lim. Y que quiera vender el club por lo que realmente vale y que haya alguien que lo quiera comprar. Esa es la realidad. La ATE debería jugar a favor del comprador, no del vendedor. Y que pesara a la hora de valorar el club negativamente en la cuestión económica. El dinero que tiene prestado Peter Lim está documentado y no lo va a perder. Es una deuda que arrastra el Valencia, en un futuro con Lim y que tiene garantizada con derechos. Para que haya una solución primero tiene que estar la voluntad del máximo accionista de vender el club y de hacer una venta justa con una auditoría por lo que vale. Que probablemente sea menos de lo invertido”.

Albelda: “Es una situación muy complicada. O se mejora a nivel de gestión de club o algún día tiene que salir por algún lado. El tema de la ATE y así todo. Es tan complicado y hay tantos frentes abiertos, no veo una venta próxima. Yo creo que va a ir para tiempo. Siempre que haya voluntad de vender que de momento no la ha habido. Pienso más en un cambio de gestión y ojalá Peter Lim pueda implicarse más en el Valencia que él compró la mayoría de las acciones y ojalá le diera un cambio a esto. Una venta cercana no la veo”.

¿Les consta algún movimiento para comprar?

Cañizares: “No, movimientos económicos no me constan pero no soy una referencia. Escucho, leo, analizo, imagino todo lo que sucede pero no indago. A mí no me consta ningún tipo de movimiento. Ya sé que hay un montón de acciones, de voluntad y de corazón. Que hay muchas y muy meritorias todas ellas”.

Albelda: “A mí me consta lo que suena por la calle. El interés de gente que se habla que tiene intención de comprar. Pero primero alguien tiene que tener voluntad de vender, y que esos intereses sean reales. Te llega el rumor de que hay gente que quiere comprar pero contactar con Peter Lim es complicado”.

¿Cambiaría esta situación con público?

Cañizares: “No. El dueño está en Singapur, le afecta lo mismo hagas lo que hagas. ¿Ha tomado Peter Lim alguna decisión a raíz de una manifestación popular, ya sea dentro o fuera del estadio? Estaríamos en el mismo problema. El problema viene de atrás”.

Albelda: “La presión popular la notas cuando eres de aquí. Cuando eres de fuera, igual que cuando eres jugador. Cuando ibas por ahí, la gente te decía. Cuando tienes poca implicación en el día a día de la sociedad valenciana y del Valencia, estoy con Santi, no creo que cambiara demasiado”.

Guedes, en el foco de la crítica

Caso Guedes

Albelda: “Yo estoy siendo crítico con Guedes porque le veo un potencial que no está desarrollando. Y encima, no lo conozco al chico personalmente, pero tengo la sensación que no está haciendo lo posible para capitanear este equipo que él, por potencial, por lo que ha costado y por muchas cosas debería de ser. No estoy ahí dentro para ver cómo es el chico, pero habría que ver cómo enchufarlo por las buenas o por las malas. Es un tema de todo el club: cuando un jugador tiene potencial y no va, y el entrenador llega un momento que no llega a él, ya tiene que venir alguien de arriba y decir: ¿y tú qué? Y esa fuerza del entrenador, de los capitanes, del entrenador, del presidente, del director deportivo… sí o sí tienen que enchufar a la gente”.