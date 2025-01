Albal busca su lado más dulce

Pastelería Galán es un exponente del comercio valenciano. Fundada en 1972 por Joaquín y Dora, ha conseguido numerosos premios a través del trabajo de sus maestros pasteleros. El pasado 9 de octubre, obtuvo el premio Mocadorà d’Or, los Oscars del Gremio de Panaderos y Pasteleros de la provincia de Valencia. Veinte días después, el fatídico 29 de octubre, el agua arrasó todo el trabajo, el sacrificio y los sueños de cincuenta y dos años de historia de esta Pastelería convertida en referente, no solo del pueblo de Albal, sino de toda la provincia de Valencia. Hoy regentada por el hijo de Joaquín y Dora, José Vicente Galán, resurge del barro del que fue sepultada. Tardó en reaccionar, dudó en arrojar la toalla, pero la solidaridad y el apoyo de la gente y el peso de la tradición ha hecho posible la reconstrucción y que esté a punto de levantar de nuevo la persiana.

José Vicente recibió a la Cadena COPE en su pastelería, con el ruido de fondo de los carpinteros que se afanan en llegar al reto de reabrir y poder vender la famosa Casca, el roscón de Reyes valenciano.

Han pasado dos meses, pero imposible olvidar lo ocurrido aquella tarde noche en la Avenida Cortes Valencianas, número 92 de Albal “Cerramos la pastelería un poco antes de lo habitual por los avisos que nos empezaban a llegar de la gente que pasaba por la calle. Nos fuimos a casa y a las tres de la mañana cuando el agua bajó un poco salí para venir a ver hasta dónde había llegado el desastre.

Cuando levanté la persiana y vi las neveras, los mostradores, todo estaba volcado y flotando. Entré al obrador y se me vino el mundo encima. No quedaba nada en su sitio. Estuve apenas tres minutos, no pude aguantar, cerré la persiana y me fui a casa. Toda una vida de sacrificio, del esfuerzo de mis padres, de todos nosotros luego, todo estaba destrozado”.

Tras el impacto, tocaba reaccionar, pero fue difícil encontrar el aliento para ponerse manos a la obra “Los primeros días fueron de shock, era muy difícil tener ganas de nada. Tardé tres o cuatro días en reaccionar, pero luego te planteas que no te puedes permitir tirar por la borda el trabajo de mis padres de más de 52 años de pastelería y de un comercio que se ha convertido en algo importante para Albal”.

Y en el momento de resurgir, surgió la solidaridad de la gente “Ha sido fundamental para querer reaccionar. Cuando estábamos hundidos, la gente del pueblo, la gente de fuera, todos nos han ayudado. Primero a sacar toda la maquinaria, todo el destrozo y luego muchos vecinos que voluntariamente han ayudado con una aportación económica que nos ha supuesto

mucho para tener ganas de volver a abrir, de iniciar una nueva etapa”.

Con el dolor de lo ocurrido, pero con la ilusión de levantarse y resurgir, José Vicente relata como se empieza a ver ya, la luz en el horizonte “La gente nos apoya con sus ánimos, nos dicen que ayudarán en cuanto levantemos la persiana. Nos dicen que tienen muchas ganas y que un comercio con tanta tradición en el pueblo, más de 51 años, no se puede perder y todos están ayudando con su granito de arena. Estamos hablando de alrededor de unos doscientos mil euros de presupuesto para reconstruir todo. La perspectiva de futuro es buena. Había que salvar la tienda y el obrador y tenemos la intención de poder reabrir coincidiendo con la fiesta de Reyes, como si fuera un regalo”.

Típico del carácter valenciano, al más puro ADN fallero de construir, quemar y volver a construir, hay ganas de ponerse delante del obrador, detrás de un mostrador y devolver a la gente con trabajo, el apoyo que han recibido estas semanas y siempre, esta familia de maestros artesanos. Por ello, José Vicente ya piensa en abrir y ofrecer uno de los productos más típicos de estos días festivos en Valencia, la Casca de Reis “La

Casca es el roscón de reyes valenciano. Es un mazapán y se decora por dentro con dulces. Es el regalo que en Valencia les hacían los padrinos a sus ahijados. Es una de nuestras especialidades y poco a poco ha ido comiéndole terreno al roscón. Estoy seguro de que este año será muy especial tanto en su elaboración como en las ventas. Tenemos muchas ganas de abrir la persiana y que empiece a entrar gente a comprar para poder endulzar un poco esa sensación tan amarga que nos quedó a todos después de lo ocurrido. Será difícil y lento, pero tenemos que intentarlo todos juntos y estoy seguro que saldremos adelante”.