Alba Torrens: "Estamos preparadas y vamos a por esta Liga"

El Valencia Basket empieza la defensa del título de la Liga Femenina Endesa este jueves en San Sebastián ante el IDK Euskotren, a las 20 horas. Las valencianas, después de acabar segundas en la fase regular, tienen la presión añadida de necesitar revalidar el campeonato para volver a jugar la Euroliga. Ese exigente escenario nadie lo maneja mejor que una de las líderes del vestuario de Rubén Burgos, la alero mallorquina Alba Torrens. A punto de cerrar su continuidad una temporada más en la Fonteta, como avanzó COPE la semana pasada, hablamos con ella, que nunca se cansa de ganar. Nueve medallas con la selección española, diez títulos de Liga y seis Euroligas, entre otro registyros, adornan el palmarés de alguien especial.

¿Cómo se siente ante este nuevo reto? ¿Cómo ve al equipo de cara a los playoffs?

Con muchas ganas, contentas de estar aquí porque era uno de los objetivos de la temporada y estamos en el playoff para luchar por el título. Si tuviera que decir una palabra para resumir el cómo estamos, te diría que preparadas, preparadas para competir. Quedan estos días para ajustar los detalles para este primer partido, porque aún no sabíamos el rival, pero siento al equipo preparado para competir.

¿Hay presión? El Valencia Basket está construido para ganar, desde el principio. ¿No tener el billete para la Euroliga asegurado, aumenta esa responsabilidad?

La palabra es responsabilidad. Todas somos conscientes de qué hay que hacer para clasificarnos para la Euroliga, de lo difícil que es conseguir un título de Liga, entonces la palabra sería responsabilidad. Después, la presión es verdad que el Valencia Basket la tiene y es muy buena señal, porque está haciendo las cosas muy bien. Se consiguió el título el año pasado y tener esa presión yo lo veo positivo. La intentamos gestionar centrándonos en el momento, en cada entrenamiento, en el partido del jueves, no mirar mucho más allá. El objetivo lo tienes, si lo piensas, te aparece la presión, sí, pero la presión más que no esté es cómo la gestionemos, porque si está es por una buena señal.

Tiene diez ligas ganadas, qué pasada...

Cuántos años (se ríe)...

Laura Peña, jugadora internacional del Girona, se ha apartado de la competición por problemas de salud mental. Usted que desayuna ganar, con la presión que ha soportado siempre... a veces no somos conscientes de lo que rodea la cabeza de un deportista de élite...

Lo primera es la persona y la salud y le envío mucho ánimo. Todos luchamos nuestras batallas y cuando es una situación así empatizas. Le mando apoyo y amor. Yo her perdido mucho también, he vivido momentos de todos los colores y texturas. Después cuando se hace el resumen se cuenta lo que has ganado, pero también he perdido, también he fallado, también he jugado partidos que madre mía. Lo que intentas es dar la máxima importancia al momento que estás viviendo sin pensar en lo que has hecho o en lo que vendrá. Esto me ha ayudado mucho a afrontar cada moento y después aceptar que hay momentos de todo, que son aprendizajes, que te llegan para superarlos. Aceptar que en algún momento estás mal y buscar el amor de al lado y el apoyo de los que confían más en ti cuando tú no lo haces, e intentar navegar, pero siempre sin perder la perspectiva de estar muy agradecida de poder estar haciendo tantos años lo que algo que me gusta tanto. Por eso siento gratitud.

Contamos en COPE la semana pasada que está a flecos de seguir una temporada más de taronja. ¿Estamos a poco de confirmarlo?

Este año, a diferencia del pasado, sí me siento con fuerzas y bien para un año más. Las conversaciones con el club están abiertas y con muy buenas perspectivas. Si se confirma, una vez estaría muy agradecida, porque llegué aquí con una oportunidad que no sabía que podía tener. Me recibieron tanto club, equipo, ciudad, con los brazos abiertos, con muchísimo cariño, y eso toca el corazón. Lo mínimo que podemos intentar hacer es dar el máximo en la pista, fuera de ella, y agradecer todo este cariño que sentimos. Ver que esto no sólo va de las jugadoras, sino de muchas personas y eso se valora mucho, y en este punto de mi carrera, aún más.

Ojalá todo llegue a buen puerto, la renovación, el título de Liga y después de los Juegos Olímpicos Valencia Basket disfrute de otra temporada de Alba Torrens...

Ojalá sea así, este es el momento más importante y vamos a por esta liga, paso a paso, pero vamos a por ella.