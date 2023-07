València activa la "contratación urgente" de 75 conductores en la EMT

El concejal de Movilidad de València y presidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Jesús Carbonell, ha anunciado este miércoles la activación de un plan para contratar 75 conductores en el servicio y poder revertir “la situación en la que ha dejado el anterior gobierno municipal esta entidad”.



Asimismo, ha denunciado que lo que el gobierno de Catalá ha encontrado al llegar a la EMT “ha sido una falta de conductores que ya está provocando reducciones de frecuencias en el 60 % de las líneas y que 1.125 servicios no se podrán realizar en el mes de julio”.



El concejal también ha explicado que ha sido conocedor de esta situación a partir su designación como presidente de la EMT, cuando le informaron de que para la programación de servicio de 2023, cubrir el verano y el cuadro de invierno que comienza en septiembre, “se requería contratar 75 trabajadores desde el mes de abril hasta julio”.



Para llegar a los trabajadores requeridos, el concejal de Movilidad ha afirmado que se necesita “un informe de Servicios Centrales Técnicos y de Personal para los 53 conductores restantes que ya se ha solicitado y, además, la Junta de Gobierno Local autorizará, este viernes, su contratación”.



Carbonell ha criticado que desde hace muchos meses “ya se sabía que era necesaria la incorporación de los 75 trabajadores para poder mantener las frecuencias de todos los servicios y el anterior gobierno, a pesar de disponer de una bolsa constituida desde junio de este año porque la de 2019 se agotó, sólo ha contratado a 10 conductores”.



También ha señalado que los nuevos trabajadores que se contraten “empezarán a realizar sus tareas de forma progresiva, a medida que se vaya cumpliendo el plazo de preaviso y culminen un periodo de formación completo que tienen que recibir, que es interna de la EMT, y cuyos grupos son reducidos”.



Las previsiones, según la programación que se ha establecido, es que en el mes de julio reciba formación un grupo de 10 conductores; en agosto otro de 10; en septiembre dos grupos de 20 y en octubre otro grupo de 10 más. “Y a medida que se vayan formando se irán incorporando a las líneas”, ha afirmado el también presidente de la EMT.



Finalmente, ha indicado que el equipo de gobierno no tardará en contemplar la constitución de una nueva bolsa de trabajo para que no se agote la existente y “no tengamos reemplazo”, ya que la bolsa que se convocó para 500 personas y a la que se presentaron cerca de 1.000 aspirantes, cuenta con 287 candidatos seleccionados.