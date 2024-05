Podcast de cine con Eduardo Casanova: "El especialista", "Rivales" y "Siempre nos quedará mañana"

Estas son las críticas cinematográficas de Eduardo Casanova de los estrenos destacados esta semana:

EL ESPECIALISTA

Quienes busquen divertimento de altura, indudablemente lo van a encontrar en este estreno. Engancha por la acción y el humor, que irrumpen con fuerza desde el principio. Además, desarrolla un romance bien llevado. Rinde homenaje a esos dobles anónimos, lejos de los focos y la gloria, que resultan esenciales en las secuencias arriesgadas. David Leitch (Bullet Train, John Wick (Otro día para matar)) domina los terrenos en los que se mueve y vuelve a demostrar su acreditada solvencia detrás de las cámaras. Sus 126 minutos vuelan en la pantalla y la intriga sorprende continuamente.





RIVALES

Luca Guadagnino (Call Me by Your Name, Hasta los huesos) aborda con destreza una historia que aparentemente tiene corto recorrido. Le insufla un apreciable vigor al desarrollo del triángulo amoroso que centra el relato. Aprovecha unos personajes sólidos, con conflictos internos por resolver. Además, maneja distintos tiempos narrativos sin aturrullar, consiguiendo el efecto cautivador que pretende. Acierta a introducir de unas sutiles notas eróticas, y el deseo contenido marca también el tono del filme. Recurre a los duelos en las canchas como el elemento vertebrador idóneo. Los partidos van más allá del simple intercambio de golpes. En esos momentos de tensión, los actores se expresan a la perfección sin apenas articular palabras.





SIEMPRE NOS QUEDARÁ MAÑANA

La actriz Paula Cortellesi debuta con brillantez como directora, además de lucirse plenamente ante las cámaras. Coguionista también, aplica unas formas que recuperan el espíritu del neorrealismo en sus albores. Con esos patrones, incluyendo la elección del blanco y negro, vuelve a centrar la mirada en las clases humildes de la posguerra desde otra perspectiva. Aborda temas impensables en aquella época. El machismo hereditario e incontestable, y los maltratos soportados en silencio, se escenifican de manera elocuente. Así, el drama recorre la cinta; sin embargo, mitiga su dureza con ingeniosos recursos e introduce detalles esperanzadores, al apelar a unos tímidos atisbos de empoderamiento femenino.