El Ayuntamiento aprueba 3.255 ayudas de emergencia en los dos meses del nuevo gobierno

La concejal de Servicios Sociales, Marta Torrado, ha hecho balance de los dos primeros meses que lleva en funcionamiento el nuevo gobierno municipal liderado por la alcaldesa, María José Catalá.

“En estos dos meses hemos resuelto 3.255 ayudas de emergencia para vecinos de la ciudad que lo están pasando muy mal y no pueden acceder a aspectos básicos como la alimentación para sus hijos” ha afirmado Marta Torrado.

En concreto, las 3.255 ayudas de emergencia ascienden a un total de más de 1,8 millones de euros (1.860.313 euros) y van destinadas a vecinos y familias con una situación de urgente necesidad o con graves problemas específicos que afectan a su autonomía personal, social y económica.

Las Prestaciones Económicas Individualizadas o Ayudas de Necesidad Social son ayudas para cubrir gastos extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico y urgente como deudas de alquiler, tratamiento de desinfección y desratización, gastos farmacéuticos, manutención y necesidades básicas como traje, calzado, alimentación infantil, entre otros.

“El nuevo equipo de gobierno estamos haciendo un gran esfuerzo para resolver y autorizar unas ayudas económicas que son vitales para muchos vecinos de Valencia. Estamos muy preocupados por la situación que viven muchos de nuestros vecinos y el compromiso de este gobierno es ayudar a todos aquellos que lo necesiten para que ninguna família se quede atrás”,ha afirmado Marta Torrado.

Entre los requisitos para acceder a estas ayudas está hallarse en situación de grave necesidad económica y no disponer de recursos o ingresos suficientes para afrontar los gastos derivados de la situación de necesidad; Que la renta per cápita anual de los miembros de la unidad familiar o de convivencia a la que pertenezca la persona solicitante, no exceda del 100% del IPREM vigente; estar empadronada la persona solicitante y residir en el municipio de Valencia, aunque también podrán acceder las personas extranjeras que tengan la condición de exiliadas o refugiadas.

Las ayudas se pueden solicitar durante todo el año presentando la solicitud y la documentación necesaria en el Centro Municipal de Servicios Sociales que corresponda.